Muhalefetin derin krizi (video mülakatı)

Özet: Kaybedilmesi çok zor bir seçimi muhalefet kaybetti. Kaybetmek için gereken bütün yanlışları yaptı. Ama sadece kaybetmekle kalmadılar, seçimden sonra koydukları tavırla gösterdiler ki, bu muhalefet umutsuz vakadır.

Aradan iki ay geçti, niçin kaybettikleriyle ilgili ortaya sağlıklı bir açıklama, özeleştiri ortaya koyamadılar. Bu, niçin kaybettiklerini anlayamadıklarını gösteriyor. Özeleştiri demek, yaşanan bir süreci bilinç düzeyine çıkarmak, yaşananları anlamak demek. Anlayamadıkları görülüyor.

Öylece seçimleri sadece kaybetmediler, umutsuz vaka olduklarını kanıtladılar.

Artık muhalif seçmenin büyük çoğunluğu, muhalefetin ne söylediğini dinlemiyor, kulak vermiyor.

Evet CHP 100 yıllık bir parti. Ama CHP’nin bugünkü yapısını ve işleyişini belirleyen esas süreçler, 1992’de parti yeniden açıldıktan sonra yaşanan tarihtir. Bu 31 yılın 17 yılı Deniz Baykal’ın, 13 yılı Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığında geçti. Yani 30 yıl bu iki isim döneminde geçti. Bu iki genel başkanın yönetiminde CHP iflah olmaz bir noktaya geldi.

Son 30-31 yılda CHP örgütleriyle, genel merkez yapısıyla umutsuz bir vakaya dönüştü. Siyasi partilerde örgütlerin temel işlevlerinden biri halkın ve öncelikle kendi seçmeninin tercihlerini parti politikasına dönüştürmektir. CHP örgütleri toplumdan ve kendi seçmeninden kopuktur, çünkü hizipçi bir işleyiş var. Hizipçi işleyiş topluma kör ve sağırdır. Başka hesaplar vardır, çıkar mekanizmaları vardır, ona göre işler. Mesela kendi seçmeninin ezici çoğunluğu Kılıçdaroğlu değişsin istiyor, ama hiçbir Kurultay’da onu değiştiremezsiniz…

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