Nükleer enerji: Sessiz güç!

Değerli okurlarım, 7 bölümden oluşan bu yazı dizisinin bu gün 6. bölümünü paylaşıyorum.

Enerji tartışmaları çoğu zaman keskin karşıtlıklar üzerinden yürütülür. Bir tarafta tamamen yenilenebilir kaynakları savunanlar, diğer tarafta geleneksel enerji sistemlerini vazgeçilmez görenler…

Oysa gerçek dünya bu kadar basit, böylesine tekdüze değildir.

Enerji meselesi, ideolojik tercihlerin ötesinde bir gerçekliktir.

Elektrik kesildiğinde, tartışmalar değil; sistem çöker. Bu nedenle enerji politikaları, romantik yaklaşımlarla değil, gerçekçi ve dengeli bir bakış açısıyla ele alınmalıdır.

İşte bu noktada nükleer enerji devreye girer.

Nükleer enerji, çoğu zaman yanlış bir algının anaforunda değerlendirilir. “Nükleer” denildiğinde akla ilk gelen şeyler genellikle kazalar, riskler ve silahlardır. Oysa bu, konunun yalnızca bir yönüdür. Hatta konumuzla alakası tali bir yönüdür.

Gerçekte nükleer enerji, modern ekonomilerin en önemli dayanaklarından biridir.

Çünkü enerji sistemlerinin en kritik ihtiyacı sürekliliktir .

Hep ifade ettiğim gibi: güneş her zaman doğmaz, rüzgâr her zaman esmez.

Ancak sanayi üretimi, şehir yaşamı ve günlük hayat kesintisiz enerjiye ihtiyaç duyar.

İşte nükleer enerji bu noktada devreye girer.

Yani sistemin omurgasını oluşturur.

Örneğin, Fransa gibi ülkeler elektrik üretiminin büyük bölümünü nükleer enerjiden sağlar. Bu sayede hem enerji arz güvenliğini tesis eder, hem de karbon salımını düşük tutar. Bu model, nükleer enerjinin yalnızca bir seçenek değil , birçok ülke için bir zorunluluk olduğunu göstermektedir.

Türkiye’miz açısından bakıldığında ise bu fazda önemli bir dönüm noktasındayız.

Mersin’de inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Türkiye’nin enerji portföyünü çeşitlendirme çabasının en somut adımıdır. Bu proje, yalnızca bir enerji yatırımı değildir. Aynı zamanda teknoloji transferi, insan kaynağı gelişimi ve stratejik kapasite inşası anlamına gelir.

Ancak burada kritik denge hatırlanmalı ve ödünsüz korunmalıdır:

Nükleer enerji, yüksek teknoloji gerektiren ve ciddi sorumluluklar içeren bir alandır. Güvenlik, denetim ve şeffaflık bu sistemin vazgeçilmez unsurlarıdır.

Geçmişte yaşanan kazalar, toplumlarda derin izler bırakmıştır. Bu nedenle nükleer enerjiye yönelik çekinceler tamamen yersiz değildir.

Ancak günümüzün teknolojisi, geçmişten farklıdır.

Modern reaktörler, çok katmanlı güvenlik sistemleri ile donatılmıştır. Riskler tamamen ortadan kalkmasa da, önemli ölçüde azaltılmıştır.

Bu noktada tartışmanın yönünü değiştirmek gerekir.

Soru şu olmamalıdır:

“Nükleer enerji olsun mu, olmasın mı?”

Asıl soru şu olmalıdır:

“Nükleer enerji nasıl, hangi şartlarda ve hangi denetimle uygulanmalı?”

Çünkü mesele “var mı yok mu” değil; “nasıl yönetiliyor” meselesidir.

Türkiye için nükleer enerji, enerji arz güvenliği açısından önemli bir araç olabilir.

Bağımsızlık ile dışa bağımlılık arasındaki denge de, bu noktada kritik bir öneme sahiptir.

Öte yandan, teknolojiye erişim, yerli insan kaynağı yetiştirilmesi ve uzun vadeli planlama, bu sürecin temel taşları olarak konumlanmalıdır.

Nükleer enerji aynı zamanda düşük karbon salımı açısından da önemlidir. İklim değişikliği ile mücadelede, nükleer enerji birçok ülke tarafından önemli bir alternatif olarak görülmektedir.

Özcesi nükleer enerji, yalnızca bir enerji tercihi değil; aynı zamanda çevresel bir stratejidir.

Enerji meselesi tek bir kaynağın meselesi değildir.

Güneş, rüzgâr, hidrojen, biyoyakıt…

Hepsi önemlidir. Ancak bu kaynakların hiçbiri tek başına yeterli değildir…

Nükleer enerji, bu sistemin tamamlayıcı unsurlarından biridir.

Ve bir enerji sistemi, ancak dengeli olduğunda güçlüdür.

Türkiye’nin de bu denklemi doğru okuması gerekir.

Çünkü enerji meselesi yalnızca bugünü değil; geleceği de belirler.

Bu nedenle nükleer enerji tartışması , korkular, propagandalar üzerinden değil; akıl ve bilim üzerinden yapılmalıdır.

Dr.R.Bülend Kırmacı

(*) Teknik Bilgi Notu:

Nükleer enerji, atom çekirdeğinin parçalanması (fisyon) ile açığa çıkan enerjinin kullanılmasıyla elde edilir. Bu süreçte yüksek miktarda ısı açığa çıkar ve bu ısı buhar türbinleri aracılığıyla elektriğe dönüştürülür. Nükleer santraller kesintisiz (baz yük) enerji üretimi sağlar ve düşük karbon salımına sahiptir. Modern reaktörlerde çok katmanlı güvenlik sistemleri bulunmaktadır.