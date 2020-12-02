Özel hastanelerde korona tedav sürecinde ücretlendirmeye ilişkin belirsizlikler sürüyor

Ülkemizde korona günlük vaka sayısı 30 bini, vefat edenlerin sayısı ise 200’ü aşmış bulunmaktadır. Hastanelerin yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranları dikkat çekici seviyelerdedir. Salgın hastalığın bir an önce sona ermesini ve normal günlük hayatımıza dönmeyi hepimiz çok istiyoruz. Bu açıdan, alınan tedbirlere uymak ve sağlık çalışanları başta olmak üzere, görevlilere yardımcı olmak hepimizin sorumluluğudur.

Hastalığın teşhis ve tedavi sürecinde, özellikle özel hastanelerdeki teşhis ve tedavi süreci ile tedavi sürecinde ödenen ücretlerin kim tarafından karşılanacağı (tamamının devlet tarafından karşılanıp karşılanmayacağı veya toplam tedavi ücretinin ne kadarlık kısmını hastaların karşılayacağı) konusunda vatandaşlarımızdan çok sayıda soru gelmektedir.

Herhangi bir özel hastaneye başvurup test yaptırıp, test sonucu pozitif çıktıktan sonra aynı hastanede tedaviye başlayan kişilerin ücret ödeyip ödemeyecekleri konusu sorun olmaktadır. Tedavi sürecinde, ücretli ya da ücretsiz hizmetlerin neler olduğu bilenememektedir. Bu konuda bir belirsizlik ve kafa karışıklığı bulunmaktadır.

Ücretlendirmeye ilişkin olarak, Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde test ücreti olarak 250.-TL alınması gerektiği belirtilmiş, önceki aylarda ise acil ve yoğun bakımda verilen hizmetler ile korona hastalarının tedavisinde ücret alınmayacağı açıklanmıştı. Sonrasında özel hastanelerde ücret alınmaya yeniden başlanmıştı. Belirsizliğin devam etmesi nedeniyle, tedavi sürecinde vatandaşlar ile özel hastaneler karşı karşıya gelmekte, gereksiz tartışmalara girilmektedir. Hepsinden daha önemlisi hasta ve hasta yakınları bir yandan sağlığı ile uğraşırken, bir yandan da hastaneye ödeyeceği faturanın telaşı içerisine girmektedirler.

Salgın hastalık ile mücadele sürecinde, sağlık çalışanları ile sağlık kurumlarının varlığı ve önemini hepimiz çok iyi biliyoruz. Özverili çalışmaları nedeniyle onlara müteşekkiriz. Ancak bu süreçte, toplum sağlığı ile vatandaşlarımızın ekonomik çıkarlarının korunması da önem taşımaktadır. Bu sosyal devlet olmanın da önemli gereklerinden biridir.

Bu açıdan, tedavi sürecinde özel hastanelerde ücretlendirmede yaşanan sorunlar ile belirsizliklerin bir an önce giderilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, bir özel hastaneye başvurup test sonucu pozitif çıkan ve o hastanede tedavisine başlanan veya bir başka özel hastanede tedavi olan bir hastanın, tedavi ücretlerinin ne şekilde karşılanacağı konusunda, Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunun kamuoyunu aydınlatıcı, anlaşılır bir düzenleme (Korona Ücretlendirme Rehberi) yapmasını ve bunun yazılı olarak özel hastanelere ve vatandaşlara duyurulmasını acilen bekliyoruz. Bu konuda tüm yetkilileri, duyarlı olmaya, göreve davet ediyoruz.

Salgın hastalıkla mücadelede “Maske, mesafe, temizlik ve alınan tedbirlere uyma” çağrımızı bir kez daha yineleyerek, sağlık hizmetlerinin tüm vatandaşlarımıza sürekli, aynı kalitede ve ücretsiz olarak sunulmasını temenni ediyoruz. Sağlıklı, güzel günler diliyorum. 10.12.2020

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği/TÜDER

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LEVENT KÜÇÜK KİMDİR ?

27 Ekim 1965 Osmaniye Doğumlu. İlk, orta, lise eğitimini Osmaniye'de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Mezunu. Aynı üniversitede Maliye (Mali Hukuk) Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı.

1992 yılından itibaren 15 yıl Maliye Bakanlığı Vergi Denetmeni (Müfettişi) olarak İstanbul'da görev yaptı. 10 Ekim 2007 tarihinden itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İç Denetçi olarak denetim ve danışmanlık görevi yapmaktadır. SMMM ve Bağımsız Denetçi Belgesi sahibidir. Evli, eşi emekli bankacı, 1 kız çocuk babası.

Vergi Müfettişleri (Denetmenleri) Derneği İstanbul Şube Başkanlığı görevinde bulundu.

26.03.2014 tarihinden itibaren, merkezi Bakırköy’de olan, 1995 yılından beri faaliyette bulunan Tüketiciler Derneği-TÜDER Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bakırköy Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti ve Bakırköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Tüketicileri bilgilendirici, bilinçlendirici ve kamuoyunun dikkatine yönelik çeşitli yazı ve açıklamaları bulunmaktadır.