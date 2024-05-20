Galatasaray - Fenerbahçe derbi maçının ardından...

Sezonu başarılı geçiren iki ezeli rakibin maçında, maçtan önce saha içinde yaşanan gerginlikler, maçın zor ve stresli geçeceğinin işaretiydi. Mert Hakan, Barış Alper ve Torreira gibi kötü niyetli futbolcular ve özellikle ilk yarıdaki kötü performansıyla hakemler de buna eklenince, maç daha da zor hale gelmişti.

Maçın ilk 22 dakikasında FB daha derli toplu ve istekliydi, GS ise gol atmak için bir fırsat bekler gibiydi. Hakemin Djiku’ya hatalı gösterdiği 2. sarı kart ve sonrasında FB’nin 10 kişi kalması, maçın seyrini ve derbi zevkini tamamen sona erdirdi. Tabir yerinde ise hakem, böyle önemli bir maçı sabote etti.

Haksız bir kartla sahada 10 kişi kalan FB, topu rakibine bırakıp, rakibini kendi sahasında karşılamasına rağmen, GS istediği futbolu oynayamadı. Alışık olduğumuz GS futbolunu sahada göremedik. Öyle ki, GS’ın ciddi bir gol girişimini, FB kalecisi Livakovic’in de ciddi bir gol kurtarışını izleyemedik. FB ise, özellikle Fred ile önemli gol pozisyonları yakalayarak, maçı kazanmayı daha çok istiyordu.

Dün sahadaki her bir FB’li futbolcu görevini eksiksiz yaparak, hakemin yanlış kararlarına rağmen, haklı bir derbi galibiyetinin sahibi oldular. 19 Mayıs tarihinde, sahada 10 kişi kalarak, kendi sahasında GS’ı yenmek, 3 puanın da ötesinde galibiyeti daha anlamlı hale getiriyordu.

Maç sonrası yaşanan gerginlikler ve tartışmalar, aslında bir bütün olarak Türk futbolunun içinde bulunduğu sorunu apaçık ortaya koymaktadır.

FB’yi haklı galibiyeti nedeniyle kutluyor, şampiyonluk mücadelesini son haftaya taşıyan her iki takıma da başarılar diliyorum. Bir FB’li olarak galibiyet mutluluğumu ifade etmek istiyorum.

Saygılarımla.

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)