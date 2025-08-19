Şampiyonlar Ligi'ne gidiş Fenerbahçe için şampiyonluk sayılır

Çok gülüyorum arkadaş!..

Çıkmış bazı tipler youtube’da çığırıyorlar;

“Galatasaray 6 puan aldı, sen 1 puan… Eksi 5 puanın var, napıyorsum sen Mourinho? Bu adamı 1 yıl daha tutanlar napıyorsunuz kardeşim!..”

Yahu böyle hesapsız kitapsız popilist tribünlere oynayan ve yorumcuyum diye dolaşanlar beni çok güldürüyor…

Bakın Göztepe maçında Fenerbahçe iyi oynamadı doğru!

Talisca denen içi geçmiş karpuz gibi dolanan 2 yıldır mutsuz adam penaltı kaçırmamalıydı kaçırdı doğru!

Ama bu ligde daha ortada fol yok yumurta yok…

Fenerbahçe’nin 1 maçı eksik, erteleme oynanıpta Kanarya 3 puan alırsa o sakız ettikleri fark ligin ilk 2 haftasında 2 puana düşer!!!

Eeee o zaman Galatasaray şampiyon mu oluyor?!

Ya bırakın saçmalıkları susun sabredin ve tek yere odaklanın;

2 Benfica maçı…

Bakın yemin ediyorum, Fenerbahçe Benfica’yı eleyip şampiyonlar ligi kura çekimlerine girsin Galatasaray’ın tüm fiyakası bozulur ve tüm karizması çizilir, moralleri yerlerde olur!..

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi kuralarında yer alsın Türkiye’nin gerçek şampiyonu gibi sevinç yaratır…

Bunu düşünmüyor anguslar, konuşuyor Göztepe möztepe diye…

Baba Benfica de,

Şampiyonlar Ligi ve Fenerbahçe de, 1 yıl daha şampiyonlar ligine katılmak için tırmalamayı bekleme, işte fırsat Mourinho de…

Eyyy Ali Koç, Şampiyonlar Ligi olmazsa lütfen sende olma de ki; Yorumcu olasın…

Yorumların konuşulsun…

Eyyamla spor olmuyor…

Sosyal medyayı eyyamspor yapıp şu kadar abone şu kadar izlenme diyerek bir yere çıktığını sananlar eninde sonunda düşecektir…

Futbol eyyam kaldırmaz.

Burdan tekrar söylüyorum;

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’ne gitsin Galatasaray 3-0 hükmen yenilmiş kadar yıkılır…

Şampiyonlar Ligine gitmek 2024/25 şampiyonluğu kadar değerlidir Fenerbahçe için…

Do you understand

Mr Ali Koç

Do you understand

Mr Jose Mourinho…

Thank’s…