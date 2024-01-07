Sencer İmer'i anarken...

Sevgili okurlarım, bu yazımda Türkiye’mizin yetiştirdiği ve artık fiziken aramızda olmasa da, eserleri ve bilimsel emekleriyle yaşayan Prof.Dr. Sencer İmer'i beraberce anımsayalım ve analım istiyorum...

6 Ocak Dr. İmer'in vefatının 2. yıl dönümüydü...

O'nun emeklerinden yararlanan bir birey olarak vefa duygusuyla İnsancıl Sol Yayın Kurulu üyesi Prof.Dr. Sencer İMER'i saygıyla, özlemle, rahmetle bir kez daha yad ediyorum.

Sencer İmer, akademik dürüstlüğe, hakkaniyet içinde ezmeden yönetilen sömürmeden üretilen bir Türkiye'ye inanmış ve adanmış bir değerimizdi.

Kendisini CHP'nde teknokrat olarak görev yaptığım yıllarda tanıdım...

Daha sonra da aynı dünya görüşünün (altı ok) genel ilkeleri çerçevesinde davetimizi kırmadığı için yolumuz insancıl sol'da tekrar birleşti.

Sencer İmer, kamu işletmeciliğinin liyakate, çağdaş anlayışa, verimliliğe dayalı en başarılı örneklerini sergilemiş ve dünyayı da bilimsel anlamda yakından izleyen çok değerli bir akademisyendi...

Berlin Teknik Üniversitesi'nde devlet burslusu olarak Metalürji Yüksek Mühendisliği, Matematik, Felsefe ve Sosyal Bilimler tahsil etti.

Yolu BM ve DPT uzmanlığından da geçen Sencer İmer, Türkiye Demir ve Çelik İşletmelerinin 1989-1992 arasında genel müdürlüğünü, 1995'den itibaren KARDEMİR kurucu üyeliğini yaptı.

Kamu isletmeciliginin de pekala karlı ve rasyonel olarak icra edilebileceğini kanıtlayan İmer, bu anlamda adeta karma ekonominin geçerliliğinin teyidir.

Prof.Dr. Sencer İmer, yaşamının son döneminde de Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, TOBB Üniversitesi ve Ufuk Üniversitesi gibi kurumlarda uluslararası ilişkiler alanında nice öğrenciler yetiştirilmesine vesile olmuştur.

Sencer Hoca ile salgının zorlu günlerinde yaptığımız bir telefon konuşmasını hatırlıyorum...

Kendisi önlem amaçlı ve hassas bünyesini de dikkate alarak hemen hemen hiç sokağa çıkmadığını, bir ev bisikleti yardımıyla formunu korumaya çalıştığını ifade etmişti.

Bundan da ötede o görüşmede bence önemli olan salgın, aşı, kimlikleme, kapanma ve bunların iktisadi sürece etkisi açısından bir büyük karanlık dünya düzeninden söz etmesiydi...

Dr. İmer Türkiye’nin dertleri kadar bunların çözüm yollarına da vakıf, o arada dünyanın enerji, silahlanma ve iklim dinamikleri hakkında anında güncel sunum ve değerlendirme yapabilecek kapasiteye sahip bir büyük "beyin" idi...

Halkçı, Cumhuriyetçi, Aydınlanma yanlısı, "satın alınamayan ve satmayan" bir üst düzey yönetici, üretken bir öğretmen ve çok değerli bir bilim insanı idi, Prof.Dr. Sencer İmer.

Doğallık içinde işleyen bir sistemde, eğitimiyle ekonomisiyle gelişen bir toplumda yaşanılsaydı belki de Cumhurbaşkanı olacak nitelikte bir degerimzdi Sencer İmer...

Anısına derin bir saygıyla..