Sömürü ve savaş

İkinci paylaşım savaşı bitti, Dünyaya huzur gelmedi.

Elli yıl sonra petrol bitecek fakat su ve maden kaynakları üzerinden 3.Dünya Savaşı kaçınılmaz.

Neden?

Emperyalizm yaşıyor...

İnsanlık değerleri ise ölüyor...

Dünya baronları, ulus-devletleri yıkıp, kent devletleri kurulmasını istiyor.

Pandemide el ense çekildi; nüfus azaltılacak...

Az sayıdaki yoksullar prototip çatışmalarda ve kobay olarak deneylerde veya organ naklinde kullanılacak!

Üçüncü savaş, baronların düzeni için mıntıka temizliği olarak da kullanılacak...

Başka bir dünya elbet mümkün idi...

Ancak bunun için eşitlik, sosyal adalet, parasız eğitim ve sağlık hizmetlerinin herkesin insanlık hakkı olduğu kabul edilmeli... idi!..

Doğalgaz, altın, gümüş, uranyum ve sair tüm maden ve kaynakların hakça paylaşımı gerek...

Bunun içinse;

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Güvenlik Konseyinin yeniden yapılandırılması,

Çevreyi kirleten öder ilkesinin yaptırımlara bağlanması,

Gelişmekte olan ülkelerin borçlarının bir defaya mahsus yarı yarıya affedilmesi,

Çocuk emeği ve kadın bedeni üzerindeki sömürünün sonlandırılması;

Özcesi her yerde insancıl sosyal bir düzenin,

Uluslararası dayanışma ile oluşturulmaya başlanması gerek.. Gerekir idi!..

Bakalım insanlık "savaş mı sömürü mü?" hiç değilse bu seçimi yapacak kadar özgürce davranabilecek mi?

Yoksa, katmerli sömürü, kanlı savaşları doğurup, baronların yeni dünyasına ilk adımlar mı atılacak?

Büyük insanlık kazanamazsa, zaten "kazanan" da kaybetmiş olacak!