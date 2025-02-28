''Terörist başı'nın'' çağrısı!

1. Narkotik Terör örgütü elebaşının çağrısını doğru okumak zorundayız. Satır aralarında düşündürücü vurgular vardır.

2. Bu çağrı metnin suflörü örgütün iplerini elinde tutan ABD ve Atlantik emperyalizmidir; bu gün gibi, güneş gibi bir gerçekliktir.

3. O'nu 'konuşturanlar' daha dün Dedeağaç dahil sınırlarımızdaki 'kuşatmayı' perçinleyenlerdir...

4. Ne İspanya'da ETA, ne İrlanda'da IRA; yani 'bölücü terör' böylesi çağrılarla sonlanmış değildir...

5. Kaldı ki, Pkk'nın Suriye ve Irak'taki uzantıları, üstelik 100 bin savaşçılık bir "ordu" ile tahkim edilmektedir.

6. Gerçekten söz konusu "çağrı" sonrasında, sınır yamacından yapılan açıklamalar, "bu, bizi bağlamaz" içeriğindedir.

7. Suriye ve Irak'ın üçe bölünmesi ile sınırlarımızda komşu yapay bir devletin kurulması süreci hızlanmıştır.

8. Tüm bu ayak izlerinden yürüyerek, Kerkük ve Musul'da yönetime federatif şekilde ortak olma hayali ile oylanacak bir Türkiye'nin, ilk olanakta Güneydoğusu 'masaya yatırılrak' bir konfederasyon teklifi ile yüzleşmesi ihtimal dahiline gelecektir...

9. Türkiye, kırk yıldır terör ile mücadelede elli bin can ve 500 milyar dolar kayba uğramış bir ülkedir...

Bu gerçek halkın yüreğinde kaynayan bir yaradır... Esasen, yapılacak herhangi bir 'halkoyunda' halkın ayrılmak değil, bir arada: emperyalizm, yoksulluk ve haksızlıklara mücadele etmek seçeneği belirlecektir...

10. Halkımızın ulus-devletimizi ve Anayasal müktesabatı koruma bilinci, tüm bu koşullarda en temel dayanağımızdır.

Kim istemez barışı, kim istemez huzuru;

burası bin yıllık Anadolu'muz, bir bayrağımız ve on binlerce yıllık uygarlığımız

ve de bir nefeslik saltanatımız;

"biz bize benzeriz"; varın gidin, ellerinizi çekiniz!..