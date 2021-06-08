Turizm mevsimi başlıyor... Tatilciler, sahte web sitelerine dikkat!

Vatandaşlarımız, salgın hastalık nedeniyle yaklaşık iki yıldır kısıtlı hayat sürmenin etkisiyle, biran önce tatile çıkmak, tatil yörelerine akın etmek istiyorlar. Salgın hastalıkta vaka sayısının azalması, aşı olan kişi sayısındaki artış, yaklaşan kurban bayramı tatili, normalleşme uygulamalarının hayata geçiriliyor olması ve yurt dışından gelecek turist sayısının belirsizliği, iç turizme olan talebi artırmaktadır.

Geçtiğimiz yıllarda, özellikle talep artışının yoğun olduğu turizm dönemlerinde, maalesef vatandaşlarımızı mağdur eden, tabir yerinde ise dolandırıcılık fiilinde bulunan kişi ve işletmeler ile karşılaşılmıştır. Bu kapsamda; tesis kapasitesinin üzerinde satış yapılması, tanıtımdaki görseller ile fiili durumun farklı olması, tanınmış turizm firmaları taklit edilerek satış yapılması, vaat edilen hizmetlerin sağlanamıyor olması, tesis ve odaların fiziki şartlarının yetersizliği gibi birçok sorun veya mağduriyet yaşanmıştır. Tatil ve dinlenme amacıyla satın aldığınız bir hizmetten, ham maddi hem de manevi açıdan zarar görebilmektesiniz.

Tüketicilerimiz açısından, bir tatil paketi satın almadan önce iyi araştırma ve mukayese yapmalarını, web sitelerinde, reklamlarda gördükleri her satış kanalına hemen itibar etmemelerini, kurumsal yapıları ve güvenilirlikleri bilinen firmaları tercih etmelerini tavsiye ediyoruz. Gidilen turizm işletmesinde görülen aksaklıklar, yaşanan mağduriyetler “Ayıplı hizmetler” mutlaka fotoğraf çekmek ve üçüncü şahıslar ile birlikte tutanak düzenlemek suretiyle belgelenmeli, maddi zararların tazmini için önce hizmeti satın aldığımız firmaya müracaat edilmeli, sonuç alınamaması halinde Tüketici Hakem Heyetlerine başvuruda bulunmalıyız. Ayrıca, tesisin faaliyetleri ile ilgili olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığına, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, yerel yönetimlere ve TÜRSAB’a şikâyet hakkımızı kullanabiliriz.

Yürürlükteki 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna göre çıkarılan Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği, tüketicilerimizin yasal haklarını belirleyen, onları koruyan önemli düzenlemeler içermektedir. Söz konusu Kanun’un “Paket tur sözleşmeleri” başlıklı 51. maddesi hükmü gereğince paket tur sözleşmesi, paket tur düzenleyicileri veya aracıları tarafından, “Ulaştırma” “Konaklama” veya “Ulaştırma ve konaklama hizmetlerine bağlı olmayan başka turizm hizmetlerinden” en az ikisinin birlikte, her şeyin dâhil olduğu fiyatla satıldığı veya satımının vaat edildiği ve hizmetin yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsadığı veya gecelik konaklamayı içerdiği sözleşmelerdir.

Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğinin “Sözleşmenin Feshi” başlıklı 16. madde hükmü gereğince katılımcı;

-Fesih talebini paket tur düzenleyicisi veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

-Paket turun başlamasından en az otuz gün önce yapılan fesih bildirimlerinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir.

-Paket turun başlamasına otuz günden daha az bir süre kala yapılan fesih bildirimlerinde, paket tur sözleşmesinde belirtilmek şartıyla belirli bir tutar veya oranda kesinti yapılabilir.

-Katılımcının gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle paket turun başlamasına otuz günden daha az bir süre kala fesih bildiriminde bulunması halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir.

-Yapılacak bedel iadelerinin, fesih bildiriminin paket tur düzenleyicisi veya aracısına ulaşmasından itibaren on dört gün içerisinde katılımcıya yapılması zorunludur.

Tüketicilerimiz ve turizm işletmelerimiz açısından başarılı ve keyifli, mağduriyetlerin yaşanmadığı bir turizm sezonu olmasını diliyoruz. Saygı ve sevgilerimizle.08.06.2021.

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği(TÜDER)

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LEVENT KÜÇÜK KİMDİR ?

27 Ekim 1965 Osmaniye Doğumlu. İlk, orta, lise eğitimini Osmaniye'de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Mezunu. Aynı üniversitede Maliye (Mali Hukuk) Ana Bilim Dalında Yüksek

Lisansını tamamladı.



1992 yılından itibaren 15 yıl Maliye Bakanlığı Vergi Denetmeni (Müfettişi) olarak İstanbul'da görev yaptı. 10 Ekim 2007 tarihinden itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İç Denetçi olarak denetim ve danışmanlık görevi yapmaktadır. SMMM ve Bağımsız Denetçi Belgesi sahibidir. Evli, eşi emekli bankacı, 1 kız çocuk babası.

Vergi Müfettişleri (Denetmenleri) Derneği İstanbul Şube Başkanlığı görevinde bulundu.

26.03.2014 tarihinden itibaren, merkezi Bakırköy’de olan, 1995 yılından beri faaliyette bulunan Tüketiciler Derneği-TÜDER Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bakırköy Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti ve Bakırköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Tüketicileri bilgilendirici,

bilinçlendirici ve kamuoyunun dikkatine yönelik çeşitli yazı ve açıklamaları bulunmaktadır.