  1. Anasayfa
  2. Köşe Yazısı
  3. 12 Şubat 2020 20:00
Özden Yolagiden Özden Yolagiden ozden.yolagiden@gmail.com
Yazarın tüm yazıları

Türkiyeli Suriye'de ölürken Suriyelinin keyfi yerinde

2011 yılında Suriye'deki iç karışıklık başladıktan sonra Türkiye'ye Suriyeli mülteciler akın akın gelmeye başladılar.

Can tatlı tabi..

Beş milyondan fazla Suriyeli ülkesini terk etti, bunun dört milyona yakınını sadece Türkiye'ye geldi!

Çadır kentler kuruldu.

Şanlıurfa, Adana, Kilis, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Malatya ve Gaziantep'te geçici barınma merkezleri bulunuyor.

Bu merkezlerde 25 Temmuz 2019 itibarıyla 87 bin 464 bin Suriyeli yaşıyor.

Düz hesapla, Türkiye'de üç buçuk milyon Suriyeli olduğunu var sayarsak, üç milyondan fazlası şehirlere dağılmış durumda!

Ülkenin dört bir yanına yayıldılar. Her ilde, her mahallede, her sokakta, her köşede dolaşan Suriyeli görmek mümkün.

Suriyeli sayısı açısından ilk beş sırada İstanbul, Antep, Hatay, Urfa ve Adana bulunuyor.

Öyle ki Kilis başta olmak üzere bölgedeki çoğu il ve ilçenin nüfus dengesi değişti ve bazı yerlerde çoğunluk konumundalar. ( Kilis yüzde 81 )

 Herkes bunu geçici bir konaklama olduğuna inanmıştı. Fakat yaşanan bunca zamandan sonra konaklama ev sahipliğine dönüşmeye başladı.

Şimdi İdlib meselesi yüzünden bir milyon civarı kişinin Suriye'yi terk edip Türkiye'ye doğru yola çıktığı söyleniyor. Kaçı sınırdan girer bilemiyorum ama böyle giderse Türkiye'deki Suriyeliler, Suriye'dekilerden fazla olacak!

Para bol olunca iş kurma dertleri yok.

Her sokakta Suriyeli esnaf var. Hastane, ilaç, gıda gibi yardımlar cabası. Vergi de vermiyorlar!

Ülkede işsizlik sürekli yükseliyor. Ekonomik sebepler bir yana, Türkiye'deki özellikle orta ve küçük ölçekli firmalarda ucuz Suriyeli çalıştırılmasının payı görmezden gelinmemeli!

Dünyanın neresinde mültecinin esnaflık yaptığı görülmüş bilemiyorum.

Sadece esnaf mı?

Deniz kenarları, sahiller, kafeler, lokantalar, alışveriş merkezleri...

Her yerde keyifli bir Suriyeli görmek mümkün.

Sosyal medya, gazete ve TV haberlerinden görüyoruz ve öğreniyoruz ki; artık mafyalaşmaya başladılar.

Mahalle kavgaları, lokanta basmalar…

Silahı, satırı ve cesareti varsa gitsin Suriye'de ülkesini koruyan ve yaşanılır bir yer olmasını sağlayan bir kahraman olsun.

Yiğitse, huzurlu bir ortamı huzursuz etmek yerine yiğitliğini kendi evinden korkup kaçmayarak göstersin! Kucak açan bir toplumu huzursuz etmesin!

Misafir dediklerimiz toplumun belli bir kesimi açısından sosyal, ekonomik ve psikolojik tehdit olmaya başladılar.

Tutmayan, yanlış bir dış politikadaki ısrar üzerine, gencecik askerlerimiz Suriye'de çatışırken, Suriyeli gençlerin Türkiye sokaklarında keyif çatması incitiyor.

Evet, zordur mermiler, bombalar arasında yaşamak.

Neden kaçtılar diyenlerden değilim, ama bir şekilde kaçtılar ve sığındılar. Türkiye tarihine yakışır büyüklük gösterip kucak açtı.

Fakat misafir, geldiği topluma ayak uydurmalı, toplum kurallarına asgari uyum göstermelidir.

Aksi halde emniyet kayıtlarına geçmiş, sicili bozuk olanlar ve bu samimiyet ve yüce gönüllülüğe yakışmayanlar; çadır kentler, barınma merkezleri, mülteci bölgelerinde gözetim altına alınmalı, uyum sorununda ısrar edenler sınır dışı edilmelidir.

 Kesinlikle dışlama anlamında yazmıyorum ama çoğu insan her gün çevresinde rahat rahat keyif çatan bir Suriyeli görmekten artık tiksinti duyar oldu.

Eğer gözünüzün önündeki sis perdesi kalksın istiyorsanız, sokakta bunu çok iyi analiz edebilirsiniz.

İnsanlarımız bu durumdan çok rahatsız!

 Bu gidiş gidiş değil. 

 SURİYELİ PARALI ASKERLER NEDEN OLMASIN?

 Türkiye, değişik zamanlarda askeri operasyonlar yapıyor.

Bu operasyonlarda neden Suriyeli genç erkekler yetiştirilip kullanılmıyor?

Hem böylece Suriyeli erkekler ülkesini savunurken, askerlik mesleğini öğrenip para kazanmış olurlar!

www.twitter.com/yolagiden

 

A+ A-
Güncel
Ethem Sancak'ın bu görüntüleri olay oldu
Ethem Sancak'ın bu görüntüleri olay oldu
İlber Ortaylı'dan Erdoğan'ı kızdıracak çıkış
İlber Ortaylı'dan Erdoğan'ı kızdıracak çıkış
AK Partili belediyeye haciz!
AK Partili belediyeye haciz!
Kızılay’da inceleme başlıyor! Müfettişler Kızılay'da...
Kızılay’da inceleme başlıyor! Müfettişler Kızılay'da...
İstanbul'da tramvay arızalandı, seferler aksadı
İstanbul'un sabah çilesi ! Tramvay seferleri durdu
Erdoğan’dan İş Bankası hisseleri için talimatı verdi!
Erdoğan’dan İş Bankası hisseleri için talimatı verdi!
Türkiye, Suudi Arabistan'ın bile gerisinde kaldı!
Türkiye, Suudi Arabistan'ın bile gerisinde kaldı!
Kabus gibi! Önce birlikte alkol aldılar, ardından sandalyeye bağlayıp...
Kabus gibi! Önce birlikte alkol aldılar, ardından sandalyeye bağlayıp...
16 yaşındaki çocuk, ağabeyini öldürdü
16 yaşındaki çocuk, ağabeyini öldürdü
Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı
Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı
Foto Galeri
''Doğuma az kaldı''
''Doğuma az kaldı''
NASA astranot arıyor ! Yılda 160 bin dolar maaş...
NASA astranot arıyor ! Yılda 160 bin dolar maaş...
Yüksekova'dan kar manzaraları... 6 metreyi aştı
Yüksekova'dan kar manzaraları... 6 metreyi aştı
Hava kuvvetleri en güçlü ülkeler belli oldu
Hava kuvvetleri en güçlü ülkeler belli oldu
Böylesi görülmedi ! Koronavirüste en ölümcül 24 saat
Böylesi görülmedi ! Koronavirüste en ölümcül 24 saat
145 yıl yaşayan ''Hunza Türkleri''nin sırrı çözülemiyor
145 yıl yaşayan ''Hunza Türkleri''nin sırrı çözülemiyor
Erdoğan açıkladı, herkes orayı arıyor! İşte Patara
Erdoğan açıkladı, herkes orayı arıyor! İşte Patara
Khloe Kardashian beyaz elbisesiyle nefes kesti
Khloe Kardashian beyaz elbisesiyle nefes kesti
Samsung yeni amiral gemilerini tanıttı ! İşte Galaxy S20'nin özellikleri ve Türkiye fiyatı
Samsung Galaxy S20 serisini tanıttı! İşte fiyatı ve özellikleri
İşte Şubat ayı otomobil kampanyaları
İşte Şubat ayı otomobil kampanyaları
Çok Okunanlar
Rize Emniyet Müdürü Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili kritik operasyon
Rize Emniyet Müdürü Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili kritik operasyon
Kapısına kilit vurulan Ankapark'a yeni işletmeci
Kapısına kilit vurulan Ankapark'a yeni işletmeci
Kar yağışı eğitimi vurdu ! 34 ilde okullar tatil edildi
Kar yağışı eğitimi vurdu ! 34 ilde okullar tatil edildi
AK Parti ilçe başkanı Yasin Uyanık hayatını kaybetti
AK Parti ilçe başkanı Yasin Uyanık hayatını kaybetti
On binlerce kredi borçlusuna sicil affı geliyor!
On binlerce kredi borçlusuna sicil affı geliyor!
Suriye'de olan biteni özetleyen fotoğraf
Suriye'de olan biteni özetleyen fotoğraf
DEAŞ 400 dolara istihbarat satmış
DEAŞ 400 dolara istihbarat satmış
Piyasaların ateşi düşmüyor ! İşte dolar ve euroda günün ilk rakamları
Piyasaların ateşi düşmüyor ! İşte dolar ve euroda günün ilk rakamları
Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı! Sel ve çığ tehlikesine dikkat!
Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı! Sel ve çığ tehlikesine dikkat!
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan BM'ye tepki !
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan BM'ye tepki !
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM