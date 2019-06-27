Yapay zeka dünyayı ele geçirir mi ?

Tansu Yeğen kimdir?

1985 yılında Alman Lisesi’nden mezun olan Tansu Yeğen, 1989 yılında ise Boğaziçi Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. Daha sonra Marmara Üniversitesi’nde işletme yüksek lisansı yaptı. Profesyonel çalışma hayatına 1991 yılında Digital Equipment’ta başlayan Tansu Yeğen, kariyerine 1994 yılında Hewlett Packard Türkiye’de Satış ve Pazarlama Müdürü olarak devam etti. Tansu Yeğen’in yedi yıl çalıştığı Microsoft Türkiye’de, ekibiyle birlikte gerçekleştirdiği KOBİ’lere yönelik 2000 Projesi” ise Microsoft’un dünya çapındaki 245 projesi arasından “en iyi uygulama” seçildi. Daha sonra sırasıyla Apple, Turkcell Ukrayna, Turkcell Avrupa ve IBM’de üst düzey yöneticilik yapan Yeğen, 2013 yılında Samsung Türkiye’ye başkan yardımcısı olarak atandı.

2018 Ağustos itibariyle UiPath’de 30 ülkeden sorumlu, Avrupa Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

YAPAY ZEKA DÜNYAYI ELE GEÇİRİR Mİ?

Uıpath den bahsederek başlayalım

Türkiye 4-5 merkez ofisten bir tanesi. Buradan 30 ülkenin satış faaliyetlerini 70 ülkenin de bayii faaliyetlerini yönetiyoruz. Aslında yaptığımız şey bilgisayarınıza işlerinizi yapmak için bir tane robot yerleştireceksiniz. Ona öğreteceksiniz yapacaklarını sizin yaptığınız gibi maillerinizi cevaplayacak. Biz şunu yapıyoruz fiziksel robot tabii ki koyamazsınız milyonlarca dolar bir şey. Biz ‘yazılım robotu’ koyuyoruz. Mesaja cevap veriyor.

Twit atabiliyor mu?

Twit de atıyor.

Sizin hesabınızı robot mu yönetiyor?

Yok ben yönetiyorum.

Twittır da aktifsiniz, İnstagram da da mı öylesiniz?

Yok instagram da çok aktif değilim.

Sosyal medyada ki aktifliğinizi işinize faydası olsun diye mi kullanıyorsunuz?

Aslında ben 1 yıl öncesine kadar Samsung’ da Başkan Yardımcısı idim. Cep telefonu işini yönetiyordum. Yaklaşık yılda Samsung yüzde 50 telefon piyasasına hakimdi ben orada bir anlamda tüketicilerin nabzını tutuyordum. Pazarlamasına geri bildirimler sayesinde yön veriyordum.

Birisi telefonunu servise vermiş alamamış size söylüyordu.

Hepsine cevap verdim mesajların

Bir yapay zeka tanımı yaparak bu konuya biraz daha derin girelim o halde ve nelere yapay zeka diyoruz?

En kolay tanımı insanlar gibi düşünen, karar verebilen, öneride bulunabilen, teknoloji ile uğraşan bilim dalına ‘yapay zeka’ diyoruz.

Düşünüyorsa bizim yapay zekaya bir şey öğretmemiz gerekiyor mu, yoksa kendi kendine öğrenebiliyor mu?

Kendi kendine öğrenebiliyor. İki türlü yapay zeka var. Biri makine öğrenimi mesela 96 yılında bir makinenin dünya şampiyonu Kasparov’u yenmesi yapacağı bütün hamleleri kestirip 15 hamle sonra ne yapabileceğini bilmesinden kaynaklanıyor. Biz bir çok verileri kullanaraktan bir sonuca varabiliyoruz. ‘Derin öğrenme’ diye kast ettiğimiz bir konu var bu daha farklı diğerinden, gerçekten bilgisayarlar, makineler de öğrenebilir mi burası daha işin başlangıcında. Alfa Go filmi herkesin bu konuyu anlayabileceği gibi bu filmde Uzakdoğu’ da oynanan Go diye bir tahta oyunu var o tahta oyununu öğretiyor bilgisayara ve dünya şampiyonunu yeniyor. 2016 da çekilmişti yapay zeka ile ilgili muhteşem bir film.

Yapay zekanın ileride kendini geliştirerek dünyayı ele geçirmesi mümkün olabilir mi? Biraz fantazik bir soru gibi gözükse de?

Bu tarz demeçleri verenlerin Elon Musk falan gibi genelde yapay zeka üzerine şirketleri olduğunu öncelikle unutmayalım. Geçenlerde insanların beynine yerleştirecekleri bir çiple lisan öğrenebileceğini iddia etmişti ama bu kişi aynı zamanda yapay zeka bizim sonumuzu hazırlayacak diyor. Bu gün Amerika ve Çin yapay zekaya çok ciddi anlamda yatırımlar yapıyor. Kontrolü bizde olan hiçbir şey bizi ele geçiremez. Ama buradaki en önemli şey etik değerlerin tanımlanmasıdır. Bu gün böyle bir şey yok. İşlerini kaybeden insanlar ne olacak robotlar, yapay zeka devraldığı zaman. O zaman biz gidip bankadan birebir kredi almayacağız, sistem üzerinden bize çıktı ya da çıkmadı denecek. Ve biz dönüp soru soramayacağız robota.

Dediniz ki Amerika’nın Çin’ in yapay zeka üzerine çalışmaları var peki Türkiye’nin var mı yapay zeka üzerine çalışmaları?

Şimdi illa çalışmanız olması gerekmiyor araba üreten ülkeler var her ülkede araba üretilmiyor. İlla yapay zeka konusunda bir şey üretmemiz gerekmiyor. Yapılması gereken yapay zeka nedir, ben bunu işyerinde nasıl kullanabilirim sorusunun cevabını bilmek. Türkiye’ de 65 e yakın yapay zeka üzerine çalışan şirket var. Ses tanıma sistemleri üzerine çalışan. Ülkemizde yapay zeka seferberliğine ihtiyaç var üniversitelere yeni yeni bölümler konulmaya başlandı. Biz zaten ülkemizde yapay zekayı kullanıyoruz Spotify da müzik önerisi geliyor story ler de en çok sevdiğimiz takip ettiğimiz kişiler de çıkıyor facebook arkadaşlık önerilerini yollarken bir bakıma yapay zekayı kullanıyor. Netflix öyle sen bu filmleri izlediysen şunları da izle diye öneriler çıkıyor. Aslında hayatımızda yapay zeka. Amazon’ da alışveriş yaptığımızda karşımıza benzer ürünler çıkıyor. ‘Çerezleri yapay zekanın besleyici tohumları olarak düşünebilirsiniz.’

Hackerlar olduğu gibi bu robot yazılımları da kötüye kullanan insanlar olacaktır ne gibi tehlikeler olabilir?

Yapay zekanın kontrolden çıkması çok kötü bir şey ama bunun için etik değer ve kural zincirinin oluşması lazım.

Daha tam nereye gideceğini bilmiyoruz değil mi?

Evet özellikle derin öğrenme tarafında, kendileri öğrenirken neler yapacak bilmiyoruz ama bu gün yapay zekanın sağlık alanındaki etkisi şu ana kadar dünya tarihindeki etkisini yaratmak üzere o da ülkemizde belki 10 yıl içinde gözükecek.

Nedir ameliyatlar falan mı?

Hayır sürücüsüz araba. Devamlı etrafı tarayıp kaza riskini sıfıra indiren bir teknolojiden bahsediyoruz. Ama yolların hazır olması lazım, arabaların hazır olması lazım. Yapay zeka teknoloji ile birlikte insan sağlığına kazandırdığı sürücüsüz arabalar en önemli hizmeti olacak.

Siz yazılım robotları yapıyoruz dediniz hangi alanlarda?

Bütün alanlarda ülkemizde 70 e yakın kuruluş kullanıyor bütün büyük bankalar, operatörler, sigorta şirketleri holdingler. Biz şunu yapıyoruz, ‘çalışanlar bizim bu yaptıklarımız sayesinde masadan kalkıyorlar.’ Sıkıcı, tekrarlanan işleri bizim yerimize robotlar yapıyor.

Devlet içinde kullanılıyor mu?

Kullanılmaya başlandı.

Hangi alanlarda?

Onu bahsedemiyorum daha çünkü referans izinlerini almadık 2 kurumumuzda kullanılıyor robotlar ve önümüzdeki günlerde bu e posta robotlar tarafından gönderilmiştir yazısı yazacak.

Sizin sanayi ve teknoloji bakanı olma ihtimaliniz konuşuldu Akp den böyle bir teklif aldınız mı?

O konuda yorum yapmak istemiyorum.

Peki bir çok ödül aldınız sadece ülkemizde değil satış ve pazarlama alanında başarılarınızı duymayan yok. Başarınızın sırrı ama ‘çok çalışmak’ haricinde?

Başladığımda benim de hiç kimsem yoktu ilk başta bana da bilgisayarları taşıttılar. Ben mezun olur olmaz şirketlere başvurular da bulunmuştum, bir şirket o zaman IBM’ den bile iyi durumdaydı orada bilgi işlem biriminde alt bir pozisyonda başladım. Ama kısa dönemde hızlıca yükseldim o da çok çalışmak, bir disiplin getirmek çalıştığım yere, insanlarla iletişimi çok kuvvetli tutmak, her işi kaliteli yapmak.

24 saat kafanız işle mi meşguldü?

Hemen hemen öyleydi ilk başlarda

Hedefiniz var mıydı?

Yok hedef koymadım kendime, işin içinde ilerledim. 20 li yaşlarımın ortalarında bütün genel müdürlerin olduğu bir toplantıda power point sunum diye bir şey var bakın artık bunu kullanın diye o zaman yeni çıkmış bir programı anlattım ve genel müdür çok beğendi artık bunu kullanıyoruz talimatını verdi. Ben satış pazarlama yönünde kariyerime devam ettim.

Her konuda satış pazarlamada başarılı olurmusunuz yoksa teknoloji alanında satışta mı iyisiniz?

Yok satışı anlıyorsunuz bir süre sonra herhalde her konuda yapabilirim satışı.

UIPATH’ de kaç kişi çalışıyor Türkiye’ de?

16 kişi ama çok yeni bir operasyon 1 Ekim’ de kurulduk. 16 arkadaş ama çok yetkin arkadaşlar mesleklerinde çok iyi konumda olan arkadaşlar ve 100 e yakın iş ortağı kanalımız var kurulumlarımızı onlar yapıyor. Bilge Adam ile birlikte yaptığımız programlarda 3000 kişi yaklaşık yapay zeka eğitimlerinden geçiyor.

Parlak, ışık gördüğünüz, kendinize benzettiğiniz gençleri seçiyor musunuz?

Tabii belli kurumlar tarafından benim için seçilmiş 3 arkadaşa mentorluk yapıyorum, 1 yıl boyunca birebir onlarla çalışıyorum ve gerekirse işe de alıyorum…