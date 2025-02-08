Yeni bir kavram öneriyorum: ''Çağdaş Güvenlik''

Genel Güvenlik sadece asayiş ve toprak güvenliği değildir.

Elbette askeri güvenlik ve asayiş güvenliği yaşamsal önemdedir.

Öte yandan, Ekonomik Güvenlik de Ulus ve halk için yaşamsaldır.

Bunun içinde, insanca bir emeklilik, kamucu sağlık ve eğitim yani geniş anlamda sosyal güvenlik ile gıda güvenliği, beslenme yeterliliği ve de kesintisiz, uygun fiyatla enerji arzının güvenliği de yer almalıdır.

"Çağdaş güvenlik" diyorum, Ulusun, Devletin, ulus-devletin ve halkın güvenliğini bir bütün olarak görüyorum...

Devleti güçlü, halkı güçlü, toplumsal yaşamı bilimle, emekle, sanatla, sporla örülmüş bir ülke diliyorum.

Bir ailenin bütçesi, geçinmek derdi, sanayide üretim, tarlada verim, istihdamın korunması, çarşı - pazarda bereket ve ulusal iktisadi güvenlik meselesidir.

Gerçekten "Ulusal Güvenlik", "Sosyal Güvenlik" gibi kavramlar nicedir siyaset, diplomasi ve iktisadi karşılıklarıyla yerleşmiş kavramlardır...

Ben, bir yeni kavram olarak "Çağdaş Güvenlik" kavramını öneriyorum...

Bu kavramın içine ulus-devletin fiziki ve toplumun asayiş güvenliği ile, insanca emeklilik, eğitim, sağlık hizmetlerinin kamucu arzı yani geniş tabanlı sosyal güvenliği yerleştiriyor ve bunların yanı sıra, Çağdaş Güvenliği; gıda güvenliği, beslenme yeterliliği ve enerji arzının sürekliliği, çeşitliliği ve uygun fiyatla tedarikini de içeren bir kavram olarak paylaşıyorum...

Özcesi çağdaş güvenlik; ulusal güvenlik + sosyal güvenlik + gıda ve enerji güvenliğidir!

Bilmem katılır mısınız?

Bu noktada tamamlamalıyım ki; ulusun (ulusal-devletin) güvenliği ile halkın güvenliğini bir bütün olarak, tüm insanlığın refah ve esenliğinin ve barışın yolu olarak da görüyorum...