Yeni yılın ilk 6 ayında burç yorumları...

2023 yılının ilk günlerinde Güneş’in uygun durumu; şanslı başlangıçları ya da yenilikleri gündeme getiriyor. İlk ay, bazı eski üzüntüler ya da sağlık sıkıntıları yeniden gündeme gelebilir. Yılın ilk 6 ayına, Güneş ve Ay tutulmasına Pluto’nun yaptığı olumsuz kare açı damgasını vuracak gibi görünüyor. Pluto’nun 12 Nisan’dan başlayarak, Güneş’e yaptığı kare açı, tutulma etkilerini derinleştirerek, uzamasına neden olacak. Önemli ve zorlu değişimler gündeme gelebilir. Bunun etkileri Temmuz ayından sonra azalarak 6 ay daha devam edebilir. Yükselen burcunuza göre bunun etkileri farkı alanlarda ortaya çıkar.

YÜKSELEN KOÇ: 2023 yılına; meslek, kariyer, yöneticilerle ilişkiler ve gelecek planlarına yoğunlaşarak giriyorsunuz. Koç kişiliğinizden gelen ateşli, yerinde duramaz ve aşırı heyecanlı davranışlarınızı kontrol altına alırsanız, meslek konusu üzerinden maddi kazançlar elde etme ve içsel bir huzur duyma şansınız vardır. Ancak yer altı konulara bulaşmasanız iyi olur. Yöneticilerle eski bir sorun yeniden gündeme gelebilir. Yeni yılda, gruplaşmalar üzerinden beklenmedik para kaybı tehlikesi Şubat ortasına kadar devam ediyor. 20 Ocak’tan itibaren yoğunluklu konularınız, sosyal gruplaşmalara ve toplaşmalara doğru geçiş yapacak. Yakın çevre dostlarıyla birlikte sosyal etkinlikleriniz canlı ve sıcak görünüyor. Meslekte iyi bir sözleşme, maddi kazanç sağlayabilir. Ancak söylediğim gibi, Koç burcu kişiliğinizi kapalı bir kutuya kilitlemek koşuluyla. 19 Şubat’tan başlayarak, Mart ayı sonuna kadar, psikolojik ağırlıklı içsel konular önem kazanıyor. Yakın çevreden biriyle sertleşen tartışmalar, gizli aşklar, yakınlaşmalar, alkol benzerleri ve hastanelerle ilgili sıkıntılı durumlara düşmemek için sabırlı, anlayışlı, sakin ve yavaş olmalısınız. 21 Mart’tan itibaren kendinizle, çıkarlarınızla ya da önceliklerinizle daha çok ilgilenmeye başlayacaksınız. Yakın çevrenizle çatışmamaya gayret edin. 12 Nisan’dan başlayarak Pluto’nun Güneş ile yaptığı kare açı, sosyal gruplaşmalarda sonlandırıcı etki yapabilir. 20 Nisan’dan sonra bu etki maddi kazançlarda kayıplar da yaşatabilir. 20 Nisan’daki Güneş tutulmasının yakıcı ve yıkıcı yönlerini tetikleyerek, 6 ay daha gittikçe azalarak etki gösterebilir.

YÜKSELEN BOĞA: 2023 yılına; yabancılar, uzaktakiler, hukuk davaları, büyük hedefleriniz, uzak gezilerle ilgili konulara yoğunlaşarak giriyorsunuz. Güvenilir ve dürüst kişiliğiniz, yoğunlaştığınız konulara başarı getirecek unsurdur. Ayrıca, gizemli toplantılar ya da gizli saklı konuların geçtiği gruplaşmalar da yoğunlaştığınız konulara yardımcı olabilir. Ancak Ocak ortasındaki günlerde, onlarla olan iletişimlerde biraz daha ölçülü olmak gerekir. Yöneticilerle inatlaşma ile devam eden gerginlikler meslekte sıkıntı yaratabilir. Birkaç gezegenin bu konuyu ardı ardına tetiklemesi yüzünden, yılbaşından 12 Şubat’a kadar tedbirli olmakta yarar vardır. Ocak 21’den sonra; meslek, yönetici ilişkileri, gelecek planları ve kariyer konusu öncelik kazanmaya başlayacak. Cesur girişimler para da kazandırabilir. Yabancılarla kurulan iletişimler, ölçüyü kaçırmamak koşuluyla yine şanslı konumuna devam ediyor. 19 Şubat’ta ağırlıklı ve öncelikli konularınız; sosyal gruplaşmalara, tanıştığınız yüzeysel arkadaşlıklara ve diğer insanlarla hep birlikte bir amaca yönelmek olabilir. Burada; güçlü, sağlam, güvenilir ve kararlı yapınız sizi öne çıkartacak. Ancak dikkat.. Bu tür gruplaşmalarda kandırılma ya da aldatılma yoluyla para kaybetme tehlikesi vardır. Ayrıca, bu tür gruplaşmalardan cinsel yakınlaşma arayışları tehlikelidir. 21 Mart’ta öncelikli konularınız daha çok içsel ve gizli tuttuğunuz konularda olabilir. Gizli bir düşmandan maddi ve manevi zarar görme olasılığı vardır. Üzerinize yalan atılmasına çok dikkat edin. 12 Nisan’dan başlayarak Pluto’nun Güneş ile yaptığı kare açı, meslekte zorlu bir dönüşüm ile birlikte psikolojik açıdan sıkıntılı bir süreci başlatabilir. 20 Nisan’dan sonra bu etki, günlük yaşamı ve çevresel ilişkileri zorlaştırabilir. Pluto, 20 Nisan’daki Güneş tutulmasının olumsuz etkisini yükseltme eğilimindedir. Temmuz’dan sonra bu durum gittikçe azalarak 6 ay daha sürebilir.

YÜKSELEN İKİZLER: 2023 yılına; eşinize ya da başkalarına ait maddi olanaklar, ortaklı paralar, miras, vergi sigorta gibi paralar, bu alanda harcamalar, ölüm ötesi derin konular, yer altı tehlikeli etkinlikler ya da cinsel yakınlaşmalarda yoğunlaşarak başlıyorsunuz. Yüksek sezgiler, gizli saklı işler ve ilişkiler yoğun konularda yardımcınız olacak. Ancak bunu, uzaktaki kişilerle paylaşmamalısınız. Yoksa gerginlik çıkabilir. Daha sonra yabancılar, uzaktakiler, davalar ya da yüksek eğitimler konusunu, diğer gezegenler de ardı ardına tetikleyeceği için 12 Şubat’a kadar bu alanlarda dikkatli olmak gerekir. Yoksa beklenmedik psikolojik gerginlikler ortaya çıkabilir. En iyisi, bu konulara iletişim kurma yeteneklerinizi kullanarak sevecen bir tavırla yaklaşmaktır. Sosyal gruplaşmalarda ölçüsüz konuşmalar başınızı derde sokabilir. Üzerinize yalan atılabilir. 20 Ocak’tan sonra yabancılar, uzaktakiler, eğitimler ya da davalar konusu önemini daha da arttıracak. Sıcak konuşmalar ve görüşmeler yoluyla bu alanda başarı şansı yüksektir. Ancak, dikkat.. 26 Ocak’tan sonra bu alandaki gelişmeler, gizli düşmanlar tarafından aniden baltalanabilir. 12 Şubat’a kadar bu durum psikolojik yönden de rahatsız edici olabilir. 19 Şubat’tan sonra yoğunluğunuz ve öncelikleriniz; meslek, kariyer ve yöneticilerle olan ilişkilerdir. Bu alanda; duygular, sezgiler ve sanat işe yarayabilir. Ancak özellikle 1 Mart’tan sonraki sabırsız, atılgan ve çıkarcı davranışlar ya da konuşmalar, işleri bozucu yönde çalışır. 20 Mart’tan sonra yoğunluk alanınızda sosyal gruplaşmalar ya da toplaşmalar var. 11 Nisan’dan başlayarak Pluto’nun Güneş ile yaptığı kare açıda, uzaktan birinden gelecek bir baskı ya da zorlama yüzünden gruplardan dışlanmanıza neden olabilir. Pluto, 20 Nisan’daki Güneş tutulmasını olumsuz yönde tetikleyerek psikolojik yönde baskı yaratabilir. Pluto, 20 Nisan’daki Güneş tutulmasının olumsuz etkisini yükseltme eğilimindedir. Temmuz’dan sonra bu durum gittikçe azalarak 6 ay daha sürebilir.

YÜKSELEN YENGEÇ: 2023 yılına eş, sevgili, ortak gibi yakın ikili ilişkilere yoğunlaşarak giriyorsunuz. Sosyal çevre arkadaşlıkları ya da gruplaşmalar üzerinden yeni tanışmalar, görüşmeler ve haberleşmeler duygusal bir sevgili ilişkisi için size yol açacak. Zaten bir eşiniz ya da sevgiliniz varsa, bu günlerde olumlu gelişmeler, yenilikler ya da tazelenme bekleyebilirsiniz. Ayrıca, birlikte uzun yolculuk, uzaktaki huzur veren bir ortam, uzaktakilerle ya da yabancılarla görüşmeler de buna yardımcı olmaya hazırda bekliyor. Bir gelişme olduğunda, hemen yatağa geçme düşüncesi gerilimlere neden olabilir. Bunu zamana bırakmak daha doğrudur. Yılın ilk haftalarında meslek ya da yöneticilerle eski bazı sorunlar yeniden gündeme gelebilir. Eş ya da sevgili konusu da kariyer ya da yönetici ilişkileri için tartışma yaratabilir. 20 Ocak’tan sonra yoğunlaştığınız konular; vergi, sigorta, eşin parası ya da ortaklı paralarla ilgili alana geçiyor. Burada sezgilerinizi kullanarak atacağınız adımlar şanslı olabilir. Cinsellik konusu hala sıkıntılı görünüyor. 12 Şubat’a kadar bu konudaki girişimleriniz, sosyal ortamlardan ya da gruplardan dışlanmanıza neden olabilir. 19 Şubat’tan itibaren öncelik kazanan konular; yabancılar, uzaktakiler, dinsel inançlar, uzun yolculuklar, yabancı kültürler ve büyük hedefleriniz olabilir. Bu dönemde dinsel inançlar eş ya da sevgili konusunu olumlu etkileyebilir. Yabancılarla ya da uzaktakilerle birlikte; alkol benzerleri, dinsel inançlar ya da soyut konular gibi alanlarda tehlikeli ve sonradan utanacağınız durumlara girmekten kaçınmalısınız. Yoksa hastane ya da kısıtlanma tehlikesi vardır. Bu konu 21 Mart’tan sonra meslek alanını da olumsuz etkileyebilir. 11 Nisan’dan başlayarak vergi, sigorta, ortaklı paralar ve cinsellik üzerinden gelen sizi zorlayıcı durumlar meslek ve kariyer ilişkilerini olumsuz etkileyebilir. Pluto, 20 Nisan’daki Güneş tutulmasını da tetikleyerek olumsuz etki alanını sosyal gruplaşmalara da taşıyabilir. Temmuz’dan sonra bu etki gittikçe zayıflasa bile 6 ay daha sürebilir.

YÜKSELEN ASLAN: 2023 yılına; sağlık ve iş konularına yoğunlaşarak başlıyorsunuz. Meslek, kariyer ya da yönetici ilişkilerinde yeni ve olumlu gelişmeler, görüşmeler ya da anlaşmalar; gelecek planlarınız, mesleğiniz ve işiniz için şanslı durumlar yaratabilir. Yabancılarla ya da uzaktakilerle ilgili bazı eski üzüntüler, bu dönemde yeniden gündeme gelebilir. Yılın 2. haftasında başlayan ve 12 Şubat’a kadar devam eden olumsuz bağlantılar nedeniyle, meslek ve kariyer konusu üzerinden gelişen bir nedenle, eş ya da sevgili konusunda beklenmedik pürüzler yaşayabilirsiniz. 20 Ocak’tan sonra öncelikleriniz, eş ya da sevgili konusunda yoğunlaşıyor. Sosyal grup arkadaşlıkları yakın ilişkinizi olumlu yönde destekliyor. Eşi ya da sevgilisi olmayanlar için bu yeni bir ilişki anlamına gelebilir. Meslek, kariyer ve iş konusunda olumlu görüşmeler devam ediyor. Ancak, uzakta olanlarla görüşmelerde ölçülü olmalısınız. 19 Şubat’tan sonra yaklaşık bir ay boyunca; önceliğiniz vergi, sigorta, miras ya da ortaklı paralar üzerinde yoğunlaşıyor. Bu dönemde; sosyal gruplaşmalar üzerinden gizli saklı cinsel yakınlaşmalar, sonradan utanacağınız durumlara ve yıkıcı sonuçlara neden olabilir. 21 Mart’tan sonra öncelikleriniz; yabancılar, uzaktakiler, uzak akrabalar ya da dinsel inançlar olabilir. 12 Nisan’dan başlayarak Pluto, eş ya da sevgili ilişkisi üzerinden gelerek, önceliğiniz olan yabancılar, inançlar, davalar, uzaktakiler ya da uzun yolculuklar konularında size zorlayıcı bir baskı kurabilir. 20 Nisan’daki Güneş tutulması ile bu konulardaki gerilim yükselebilir ve meslek alanına da yayılabilir. Temmuz’dan sonra bu etki gittikçe zayıflasa bile 6 ay daha sürebilir.

YÜKSELEN BAŞAK: 2023 yılına; eğlence, uzaktakilerle görüşmeler, flörtleşmeler, aşk arayışları, şans oyunları ya da çocuklarla ilgili olan yoğun konularla başlıyorsunuz. Bu konularda, yaşamınızda köklü bir değişim gerçekleşebilir. Bu konularla uzaktakiler ya da yabancılar arasındaki bağlantılarda şansınız yanınızda olacak. Uzun yolculuklar ya da uzaktakiler ile bağlantılı olan iş ya da sağlık konuları beklenmedik gerginlik ya da kazalara neden olabilir. Miras, vergi, cinsel yaşam hakkında eski bir üzüntü ya da ödemeler yeniden gündeme gelebilir. 21 Ocak’tan sonra yoğunluğunuz sağlık, sorumluluklar ve iş alanlarına yöneliyor. Meslek, kariyer ve yönetici ilişkileri için girişim yapabileceğiniz zamandır. 26 Ocak ile 12 Şubat arasında uzak yolculuklar, uzaktakiler ya da yabancılarla iş ve sağlık konusunda beklenmedik tartışmalar ya da gerilimler yeniden alevlenebilir. 20 Şubat sonrasında öncelikli konularınız eş ya da sevgili üzerinde yoğunlaşıyor. Uzaktakilerle olan sıkıntı ortadan kalkıyor. Mart ortası evlilik için ya da sevgili ilişkisini geliştirmek için çok uygundur. Ancak meslek ortamı ile eş sevgili konusunu bir arada tutmak zor ve gerilimli olabilir. 21 Mart’tan sonra; vergi, sigorta, miras gibi konular gündemde olacak. 12 Nisan’dan başlayarak, Pluto’nun kare açısı bu konularda baskı ve zorlama yaratabilir. Pluto’nun 20 Nisan Güneş tutulmasına yaptığı olumsuz katkı, sizi iş ya da sağlık konularında bazı bitişlere ya da önlemler almaya zorlayabilir. Pluto’nun yarattığı gerilim, vergi, miras sigorta haricinde ayrıca yabancılar ve uzaktakilere doğru yöneliyor. Tutulmalar ve Pluto’nun yarattığı gerginlik, Temmuz ayından sonra zayıflayarak 6 aya kadar uzayabilir.

YÜKSELEN TERAZİ: 2023 yılına; aile, ev, aile büyükleri ve doğup büyüdüğünüz yerlerle ilgili yoğunlaşarak başlıyorsunuz. Onlarla birlikte iyi zaman geçirmek, aile yadigarları ve gelecekteki miras konularında anlaşmak için uygun günlerdir. Ancak, çocuklarla ya da flörtleşmelerle ilgili bir bunalım rahatsızlık verirse, ipin ucunu germemeye dikkat edin. Eş sevgili konusundaki eski bir üzüntü aile ilişkileri üzerinden yeniden gündeme gelebilir. Eş ve aile büyükleri arasındaki uyuşmazlıklara dikkat edin. 21 Ocak’tan sonra 19 Şubat’a kadar yoğunluğunuz; eğlence, flörtleşmeler ve çocuklar üzerinde yoğunlaşabilir. Kendinizi dışarıya daha iyi gösterebileceğiniz zamandır. Uzaktaki kişi ile yakınlaşmalar, flörtleşmeler ya da eğlence amaçlı uzun geziler gündeme gelebilir. Miras, vergi, ortaklı paralar hakkında beklenmedik gerilimler ortaya çıkabilir. Ancak aileden gelecek destek ile bunu çözme olanağı vardır. 20 Şubat’tan 21 Mart’a kadar sağlık ve iş alanında önemli gelişmeler olabilir. 21 Mart’tan sonra, yaklaşık bir ay boyunca evlilik ve sevgili ilişkileri için uygun zamandır. Uzaktaki kişilerle iş ve sağlık konusu tehlikelidir. 12 Nisan’dan başlayarak Pluto’nun Güneş’e yaptığı kare açıda, aile ve ev üzerinden gelişen önemli bir değişim ya da baskı nedeniyle iş ve sağlık konularınız zorluk altına girebilir. 20 Nisan’daki Güneş ve 5 Mayıs’taki Ay tutulmalarına yaptığı kare açılar yüzünden artan gerilim, eş ve sevgili ilişkilerine de yayılabilir. Tutulmalar ve Pluto’nun yarattığı gerginlik, Temmuz ayından sonra zayıflayarak 6 aya kadar uzayabilir.

YÜKSELEN AKREP: 2023 yılına; yakın çevre dostlukları, kardeşler, akrabalar, kısa geziler, eğitimler ve iletişimler kurarak ya da bu alanlarda yoğunlaşarak başlıyorsunuz. Onlarla birlikte iyi zaman geçirmek ve belki de yeni bir sevgili ilişkisi geliştirmek için uygun zamandır. Ancak, aile ile sevgili ya da eş ilişkileri arasında bir gerilim çıkarsa, ani kararlar yanlış sonuç doğurur. Bu yüzden sakince uzlaşma yoluna gitmelisiniz. Aile ve sevgili ya da eş arasındaki gerilim, diğer gezegenlerin de sonradan devreye girmesiyle bir süre daha devam edecek görünüyor. Sağlık konusunda eski bir üzüntü bu günlerde yeniden gündeme gelebilir. Cinsel alanda yeni fırsatlar çıkabilir. 21 Ocak’tan sonra 19 Şubat’a kadar yoğunluğunuz; ev, aile, aile büyükleri, doğup büyüdüğünüz yerler ya da aile yadigarları ile ilgili alana geçiyor. Burada doğru davranışlar yaparsanız, aile içinde Güneş gibi parlayacağınız duruma gelebilirsiniz. Ancak, baba ile sürtüşmemeye dikkat etmelisiniz. Yeni aşk-meşk yakınlaşmaları için şanslı zamandır. 19 Şubat ile 20 Mart arasında tehlikeli cinsel yakınlaşmalara dikkat etmek gerekir. 21 Mart’tan 20 Nisan’a kadar olan sürede yoğunluk iş ve sağlık konularına geçiyor. 12 Nisan’dan başlayarak Pluto’nun yaptığı kare açısı etkisi, aile ve ev konularındaki önemli bir değişim ile birlikte; iş, sağlık, sorumluluklar, görevler, eş ve sevgili ilişkilerinde önemli bir baskı ve zorunluluk yaratabilir. Pluto, bu konularda 20 Nisan Güneş ve 5 Mayıs Ay tutulmalarına yaptığı kare açı etkileri ile zorlanacağınız durumlar yaratabilir. Tutulmalar ve Pluto’nun yarattığı gerginlik, Temmuz ayından sonra zayıflayarak 6 aya kadar uzayabilir.

YÜKSELEN YAY: 2023 yılına maddi konular, alacaklar, borçlar, maddi değeri olan eşyalar ya da birikimlerle ilgili konulara yoğunlaşarak başlıyorsunuz. Meslek ya da yeni bir iş gelişmesi ile para kazanma şansınız yüksektir. Kardeşler, akrabalar ya da dostlardan biri ile ilgili bir sağlık sıkıntısı duyabilirsiniz. Çocuklarla ilgili eski bir üzüntü yeniden gündeme gelebilir. 21 Ocak’tan sonra 19 Şubat’a kadar yoğunluğunuz; kardeşler, yakın akrabalar, kısa geziler, kısa eğitimler ya da görüşmelerle ilgili alana geçiyor. Başlangıçta bu alanda doğru iletişimler, görüşmeler, anlaşmalar ve eşinizin desteği size yardımcı olabilir. Ancak 27 Ocaktan sonra iş görüşmeleri ya da sağlık konusunda gerilimlerden uzak durun. 19 Şubat ile 20 Mart arasında yoğunluğunuz ev ve aile konularına geçiyor. Eş ya da da sevgili ile ilgili can sıkıcı durumlar ya da gerginlikler olabilir. Sağlık ya da iş alanında görüşme ya da anlaşmalar için iyi zaman değildir. 21 Mart’tan itibaren gündeminiz; kişisel zevkleriniz, flörtleşmeleriniz ve çocuklarla ilgilidir. Eş ya da sevgili gerginliği Mart sonuna kadar azalarak devam edebilir. 12 Nisan’dan başlayarak Pluto’nun kardeşler, akrabalar, yakın dostlarla görüşmeler ve iletişimlere getirdiği önemli bir değişim, çocuklar, eğlenceler ya da kişisel zevklerle ilgili baskı ve zorluk yaratabilir. Pluto’nun 20 Nisan’da Güneş tutulmasına yaptığı baskı ile bu konular daha da gerilebilir. Sıkıntılı durum, iş ya da sağlık konularına da yayılabilir. Tutulmalar ve Pluto’nun yarattığı gerginlik, Temmuz ayından sonra zayıflayarak 6 aya kadar uzama eğilimindedir.

YÜKSELEN OĞLAK: 2023 yılına; daha çok kendiniz, çevresel ilişkileriniz, çevrede uyandırdığınız saygınlık, ne kadar güvenilir ya da çalışkan olduğunuzu dışarıya göstermek üzerine yoğunlaşarak başlıyorsunuz. Kendinizi çevreye anlatma, bu yolla yeni sevgili arayışları ya da çocuklarla olan ilişkilerde şansınız yüksektir. Ancak yine de bu alandan kaynaklanan para sıkıntısı devam edecek gibi görünüyor. Aile içinde eski üzüntüler ya da acılı durumların yeniden gündeme gelme olasılığı vardır. 21 Ocak’tan itibaren 19 Şubat’a kadar gündeminiz para konularında yoğunlaşıyor. Aile içinde tartışmalar büyüyebilir. 27 Ocak’tan sonra para konusu yeniden alevlenebilir. 19 Şubat’tan başlayarak öne çıkan konularınız yaklaşık bir ay boyunca; kardeşler, yakın akrabalar, iletişimler ya da kısa geziler üzerindedir. Daha yumuşak başlı, yardımsever ve ince düşüncelerle kuracağınız iletişimler sizi mutlu edecek. Ancak, sağlık ya da iş alanı ile bağlantılı olarak, kandırılabileceğiniz görüşmelere, kaypak durumlara ya da anlaşmalar yapmamaya dikkat edin. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken zamandır. 21 Mart’tan sonra yoğun gündemi aile ve ev konuları belirleyecek. Sağlık ya da iş konusunun yaratabileceği gerginlik hala gündemde, kalbinizi yormayın. 25 Mart’tan sonra eş gerginliğine karşı daha anlayışlı olmanız gereken zamandır. Nisan başında, harcamalarınızı kısmalısınız. 12 Nisan’dan başlayarak Pluto’nun yaptığı kare açı etkisi; para konusundaki baskı ve zorlanmalar üzerinden, aile ilişkilerinde zorlayıcı durumlar yaratabilir. Harcamaları kontrol etmek ve yeni durumlara uyum sağlamak gerekir. Pluto’nun 20 Nisan’da Güneş tutulmasına yaptığı baskı ile bu konular daha da gerilebilir. Pluto’nun yarattığı maddi sıkıntılara çocuklar ve eğlenceler de dahil olabilir. Tutulmalar ve Pluto’nun yarattığı gerginlik, Temmuz ayından sonra zayıflayarak 6 aya kadar uzama eğilimindedir.

YÜKSELEN KOVA: 2023 yılına; içsel konular, gizli işler, gizli ilişkiler, yükselen sezgileri kullanma yeteneği, sanat çalışmaları ve yardımlaşmalarla başlıyorsunuz. Aile ile birlikte güzel zaman geçirmek, ailenin beklenmedik desteği ve yardımıyla yeni yıla iyi bir başlangıç yapma şansınız vardır. Yükselen sezgilerinizi kullanarak maddi kazanımlar da sağlayabilirsiniz. Aile ile eski gerginlikleri unutma ve barış yapmanın huzurunu duyma zamanıdır. Belki, kardeşlerle ilgili eski üzüntüler yeniden gündeme gelebilir. 20 Ocak’tan sonra gündemdeki konular kendi kişiliğiniz üzerine yoğunlaşıyor. Kendinizle ilgilenmek, çevreye olan davranışlar ve kendinizi dışarıya göstermek öne çıkıyor. Uzaktan tanıdığınız ve fazla samimi olmadığınız kişilerin sözlerine güvenmeyin, para kaybedersiniz. Sevgili ilişkileri, arayışları, çocuklar ve kişisel eğlenceler sıcak ve canlı. Ocak sonundan, Şubat sonuna kadar aile ile beklenmedik tartışmalarda sakin ve anlayışlı olmak gerekiyor. 19 Şubat’tan itibaren yaklaşık bir ay boyunca para konuları önem kazanacak. Kişisel zevklerinize ya da aşk-meşk işlerinize ölçüsüz harcamalar yapmamalısınız. 21 Mart’tan sonra; kardeşler, yakın dostlar ve akrabalarla olan iletişimlerdeki gerilim ve küsmeler tüm neşenizi kaçırabilir. Diğer yandan Nisan başına kadar, onlarla bağlantılı olarak sağlık sorunları da gündeme gelebilir. Pluto’nun 12 Nisan’dan başlayarak, çevreye bakışınızda ve kişiliğinizde yaratacağı önemli bir değişim; kardeşler, akrabalar, dostlar ve iletişimlerle ilgili alanda size baskı ve zorlanmalar yaşatabilir. 20 Nisan Güneş tutulması ile onlarla olan görüşmeler daha da sıkıntılı olabilir. 21 Nisan’dan sonra sorunlar aile içine de taşınabilir. Tutulmalar ve Pluto’nun yarattığı gerginlik, Temmuz ayından sonra zayıflayarak 6 aya kadar uzama eğilimindedir.

YÜKSELEN BALIK: 2023 yılına; grup arkadaşları, benzer düşünce ya da amaçlarda olduğunuz kişiler, birlikte toplanma, iletişimler kurma, sezgisel yeteneklerinizi, duygusal ve yardımsever yanlarınızı gösterme gibi konularda yoğunlaşarak başlıyorsunuz. Ancak harcamalarınızda ölçülü olmalısınız. Yakınlarınızdan birisinin hastane ya da kısıtlı bir duruma düşmesi ile ilgili bir haber can sıkıcı olabilir. Para ile ilgili eski bir üzüntü bu günlerde yeniden gündeme gelebilir. 20 Ocak’tan sonra içsel konularınız daha ön planda olacak. Yükselen sezgilerinizle belki de sanat alanına yöneltirsiniz. Yaratacılığın yükseldiği zamandır. Evde zaman geçirmek ya da aile ile sıcak ve canlı ilişkiler huzur vericidir. 26 Ocak ile 12 Şubat arasında yakın çevreden birisi ile beklenmedik gerilim ya da hastalık haberi üzücü olabilir. 19 Şubat’tan sonra ilgi alanınız kendinize doğru yönelecek. Yaklaşık bir ay boyunca; duygular, sezgiler, sanat, yardımsever çalışmalar gibi konular öne çıkacak. Çevreye göstermek istediğiniz kişilik de bu çerçeve içinde olacak. Ancak bu yumuşak başlılık, umursamazlık, kaypaklık ve gerçeklerden kopuk ruh hali yüzünden aile ile çatışma olabilir. Aile ilişkilerinde daha gerçekçi olmalısınız. Yoksa, 1 Mart’tan sonra aile ya a ev ile ilgili sıkıntılar gittikçe alevlenip sertleşebilir. 21 Mart’tan sonra ağırlıklı konularınız, maddi kazançlarla daha çok ilgili olacak. Ancak, bu konuda da aile ile sert tartışmalar alevlenerek Mart sonuna kadar gündemde kalabilir. 12 Nisan’dan başlayarak Pluto para ile ilgili olarak, zorlu psikolojik süreçler yaşatabilir. 20 Nisan Güneş tutulması; hastaneler ya da kısıtlı kalabileceğiniz bir durumu tetikleyebilir. Akrabalar da bu sıkıntılı duruma dahil olabilir. Tutulmalar ve Pluto’nun yarattığı gerginlik, Temmuz ayından sonra zayıflayarak 6 aya kadar uzama eğilimindedir.