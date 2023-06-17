Yeniay fazında sakin, yavaş ve ölçülü olun... İşte 19 Haziran haftası burç yorumları...

Hafta sonundaki yeniay fazının etkileri hepimizi; yeni başlangıç düşüncelerine, yeni adımlar atma isteğine, biraz karmaşa ve acele ile yeni planlamalar yapmaya yöneltebilir. Yeni bir şeyler için hafta sonu günlerinin geçmesi ve karmaşanın yatışacağı yeni haftayı beklemek, atılacak yeni adımların daha çok olgunlaşmasını sağlayacaktır.

Güneş’in Neptün ile yaptığı olumsuz kare açı yüzünden, hafta boyunca duygusal acı ve üzüntüyü kendinize çekebilirsiniz. Bunun için yapılacak şey; duyguları, sezgileri ve yaratıcılığı daha verimli alanlarda kullanmaktır. Bunlar sanat ya da soyut kavramlar üzerindeki çalışmalar ya da araştırmalar olabilir. Satürn de bazı anlaşma ya da görüşmeleri tıkayabilir. Bu yüzden görüşme ya da anlaşmalarda sade ve dürüst davranmakta yarar vardır.

Bu hafta, başta kadın-erkek ilişkileri olmak üzere; hızlı kararlar vermek, hızlı harekete geçmek, sıra dışı, topluma aykırı olan, beklenmedik aşırı durumlar, kazalar, yaralanma, yangın, elektrik çarpması ya da gökyüzünden gelecek tehlikeler olabilir. Bu yüzden; düşünmeden harekete geçmek, ani kararlar vermek, kontrolsüz öfke, özgür ve aykırı davranma isteklerinizi şimdilik erteleseniz daha iyi olacaktır.

Bir de ilginç haber var. Daha çok toplumsal alanda kendini gösterecek olan Uranüs-Pluto üçgeni ile çok önemli toplumsal değişimler, devrim niteliğinde köklü yenilikler, eskiyi yıkıp geçen ve eskisinden farklı olan olumlu dönüşümlerin etkisi altına yavaş yavaş girmeye başlıyoruz. Ağustos ve Eylül ayında bunu daha çok hissedeceğiz. Bu açının etkileri Aralık ayı ortalarına kadar devam edecek. Uranüs ve Pluto hem yavaş giden yörüngeleri, hem de ileri geri hareketleri nedeniyle, bunu 2032 yılına kadar devam ettirecekler. 2023-2032 arasında görülecek bu açının gücü, bu tarih aralığının ortalarında kalan yıllarda ve yaz aylarında daha yüksek olacak.

YÜKSELEN KOÇ: Bu hafta daha çok üzerinde duracağınız konular; kardeşler, yakın akrabalar, dostlar, komşular, reklam-tanıtım işleri, kısa geziler, kısa eğitimler ve her türlü görüşmelerdir. Bu konulardan birinde; yeni başlangıç adımları atma, planlama ya da anlaşma yapmak isteyebilirsiniz. Ancak dikkatli olmalısınız. Özellikle ayağı yere sağlam basmayan kaypak durumlar, gizli saklı işler, ilişkiler, gizli düşmanlar yüzünden yalan dolan durumlara, sahteciliğe ve hatta tutuklanmaya gidecek tehlikelere uğrama olasılığı vardır. Görüşme ve anlaşmalar için iyi zaman değildir. Para konusunda; beklenmedik hızlı gelişmelerden ve aşırı durumlardan uzak durun. Kişisel zevkler, eğlence ve flörtleşme arayışları yüzünden para kaybı yaşayabilirsiniz. Bu durum, meslek ortamında da sonlanmaya ya da tehlikeli durumlara neden olabilir.

YÜKSELEN BOĞA: Haftanın ağırlıklı konuları; kazandığınız para, birikimler, yatırımlar, değerli eşyalarınız, kendi kendinize verdiğiniz değer, kişisel alacaklar ve borçlarınız hakkındadır. Bu alanda yapmak istediğiniz yenilikler, görüşmeler, anlaşmalar, atmak istediğiniz yeni adımlar ya da başlangıçlar var. Ancak dikkat, bu konuları sosyal çevreden yüzeysel olarak tanıdığınız kişilerle ya da sıradan gruplaşma arkadaşları ile bir araya getirmemelisiniz. Çünkü; yalan dolan ve sahteciliğe uğrayabilirsiniz. Ayrıca, para anlaşmalarının bozulduğunu ya da tıkandığını görebilirsiniz. Aile içindeki kadın-erkek ilişkilerinde, beklenmedik krizler ve aşırı durumlar yaratacak inatçı davranışlardan kesinlikle uzak durun. Bunun yerine; aile yardımıyla eski bir psikolojik sorunu, yeni iyileştirici yöntemlerle ve bilgelikle şifalandırma zamanıdır.

YÜKSELEN İKİZLER: Bu hafta daha çok kendinizle, dış görünümünüzle ve çevresel ilişkilerle ilgileniyor olacaksınız. Güneş’in de İkizler burcunda olmasıyla, iletişim becerilerinizi kullanarak kendinizi gösterebilir ve öne çıkartabilirsiniz. Dahası da var, yeniay fazının tetiklemesiyle, yeni tanışmalar olabilir ve eskisinden farklı yeni iletişim yolları kullanmak isteyebilirsiniz. Bu alandaki doğuştan gelen yeteneklerinizi ve uygun göksel yerleşimi kullanırken, kontrol dışına çıkmamaya dikkat edin. Yoksa, özellikle meslek, kariyer ve yöneticilerle olan ilişkiler bozulabilir, kısıtlanabilir ya da düş kırıklığına uğrayabilirsiniz. Ayrıca, eğer dikkatli olmazsanız; gizli saklı işleriniz ve yakın çevreden biriyle kadın erkek ilişkisi arayışlarınız yüzünden beklenmedik psikolojik krizler ve aşırı durumlar ortaya çıkabilir.

YÜKSELEN YENGEÇ: Bu hafta, yeni başlangıçlar yapmak ya da adımlar atmak istediğiniz ve yoğunlaşan konularınız; içsel dünyanız, gizli saklı tutmak istediğiniz düşünceler, görüşmeler, hastane işler ya da gizli düşmanlar olabilir. Yabancılar ya da uzaktakilerle olan gerilimler yüzünden görüşmeler kesilebilir. Kafa bulandırıcı kaypak durumlar, hastane gündemi ya da bir yerde kısıtlanıp kalma gibi sıkıntılı durumlar gündeme gelebilir. olabilir. Benzer amaçlarla bir araya geldiğiniz gruplardan tanıdığınız kişilerle beklenmedik krizler, gerilimler, aşırı durumlar yaşama olasılığı vardır. Bununla bağlantılı olarak kadın-erkek ilişkilerini de ilgilendiren para kaybı görünüyor. Sosyal gruplaşmalardan yakınlaşma arayışları, eş ya da sevgili edinme isteği bu günlerde önemli tehlikeler yaratabilir. Var olan bir ilişki varsa, sonlanmaya yakın durumlar oluşabilir.

YÜKSELEN ASLAN: Haftanın ağırlıklı konuları ve yeni bir başlangıç yapma isteğiniz; daha çok gruplaşma arkadaşları, toplantılar, ekip çalışmaları, grup görüşmeleri, buluşmaları, anlaşmaları ya da bu alanda atmak istediğiniz yeni adımlarla ilgilidir. Buna kadın-erkek ilişkilerini de dahil etme fırsatınız olacaktır. Ancak dikkat; gruplaşmalar üzerinden yakınlaşma arayışlarında kapılar kapalıdır. Boş ve gerçekçi olmayan beklentilere girerek düş kırıklığına uğrayabilirsiniz. Uzaktaki kişiler ya da yabancılar üzerinden gelecek görüşmeler ve tanışmalar ise daha şanslı ve eski acıları ortadan kaldırıcı olabilir. Ayrıca, meslek, kariyer, gelecek planları ve yöneticilerle olan ilişkilerdeki beklenmedik değişimler ve aşırı durumlar yüzünden hem işyerinde, hem de kadın-erkek ilişki arayışlarında olumsuz etkilenebilirsiniz.

YÜKSELEN BAŞAK: Bu hafta yeni başlangıçlar ve planlar yapmak istediğiniz ya da ağırlık verdiğiniz konular; daha çok meslek, kariyer, toplumda öne çıkma, gelecek planları kurma ve yöneticilerle olan ilişkiler üzerindedir. Ancak bu konular eş ya da sevgili ilişkilerinde iletişim gerginliği yaratabilir. Beklentiler düş kırıklığına dönebilir. Gizli saklı işler ve ilişkiler ya da yakınlaşma arayışları; bu hafta özellikle yabancılar, uzaktakiler, yabancı ülkeler, büyük çaplı ve sıra dışı amaçlarınız ya da büyük planlarınız için zarar vericidir. Ani krizlere, düşünmeden adım atmamaya, kontrolden çıkanlara ve aşırı olan her şeye dikkat etmelisiniz. Ancak, gizli saklı işler ve ilişkilerin birkaç yararı da var. Bunlar; meslek ortamında yeni bir fırsat ya da miras, vergi gibi konularda eski üzüntüler için bir çıkış yolu olabilir.

YÜKSELEN TERAZİ: Bu hafta daha ağırlıklı olarak; yabancılar, yabancı ülkeler, uzak geziler, uzak görüşmeler, büyük çaplı işler, büyük amaçlar, hukuk davaları, inançlar ya da yüksek eğitimler ve bu alanlarda yapmak istediğiniz yeni başlangıçlarla ilgilidir. Belki de bu alanlarda yeni bir planlama yapabilirsiniz. Ancak bunlarla bağlantılı olan gerilimli iletişimlere, kafa bulandırıcı durumlara ya da sağlık sıkıntılarına dikkat etmelisiniz. Sosyal gruplaşmalar ya da benzer amaçlarla bir araya geldiğiniz toplantı arkadaşlarınız üzerinden kadın-erkek yakınlaşma arayışlarınız, bu hafta beklenmedik ani krizlere, kontrolsüz ve ölçüsüz olan aşırı durumlara yol açabilir. Daha anlayışlı, ölçülü, sakin ve yavaş olmalısınız. Aile mirası, toprak altı eşyalar ya da aile yadigarları ile ilgili miras ya da vergi gibi konularda bu hafta beklenmedik maddi kayıplar olabilir.

YÜKSELEN AKREP: Bu hafta daha çok yoğunlaştığınız ve üzerinde yeni başlangıçlar yapmak istediğiniz konular; direkt kendinize ait olmasa bile başkalarıyla bağlantılı olan ya da ortaklı olduğunuz para, miras, vergi, sigorta, cinsellik ya da ölüm ve ötesini ilgilendiren konulardır. Bunlarla bağlantılı olarak flörtleşme ya da eğlence arayışlarınızda görüşmelerin kesilmesi, anlaşmaların bozulması, beklentilerin boşa çıkması, kaypaklık ya da gerçeklerden uzak hayallerin suya düşmesi gündeme gelebilir. Ayrıca, çocuğunuz varsa, benzer sıkıntılar çocuklarla ilgili de olabilir. Meslek, kariyer, gelecek planları, yöneticilerle olan ilişkiler ve yakın akrabalar özellikle eş ya da sevgili konularında beklenmedik ani krizler ve aşırı durumlar yaratabilir. Daha şanslı olanlar ise dürüst ve gerçekçi bir romantizmle birlikte yürüyen aşk arayışları olabilir.

YÜKSELEN YAY: Bu hafta daha ağırlıklı olarak üzerinde duracağınız ve yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz ya da yeni adımlar atmak isteyeceğiniz konular; eş, sevgili, ortak gibi en yakın ikili ilişkiniz hakkındadır. Bu konular ile aileniz, yaşadığınız ev ya da aile bireyleri bağlantıları üzücü ve kırıcı sonuçlar doğurabilir, eski anlaşmalar bozulabilir. Uzaktaki biriyle ya da yabancı biriyle kadın erkek yakınlaşması, eski bir aşk acısına ya da eğlence yaşamınızla ilgili eski bir üzüntüye iyi gelebilir. Ancak dikkat, bu konu ya da uzaktaki birileri aynı zamanda işiniz ya da sağlığınız için beklenmedik tehlikeleri ya da aşırı durumları da harekete geçirebilir. Günlük sıradan işlerdeki ya da sağlık konusundaki beklenmedik aşırı durumlar ve ölçüsüzlük; maddi kayıpları, borçları, kardeşler ya da yakın akrabalarla ilgili sonlandırıcı değişimleri de gündeme getirebilir.

YÜKSELEN OĞLAK: Bu haftanın yoğun konuları; sağlık, iş ortamı, iş arkadaşları, günlük sıradan işler, görevler, sorumluluklar ve becerilerdir. Bu alanlarda yeni başlangıçlar, anlaşmalar, görüşmeler, planlamalar ya da adımlar atmak isteyeceksiniz. Ancak, kardeşler ya da yakın akrabalar ve onlarla olan görüşmelerdeki kısıtlı durumlar, üzüntüler ve gerginlikler buna engel olabilir. Çocuklar, eğlence yaşamınız ya da flörtleşme arayışlarındaki beklenmedik krizler ve aşırı durumlar yüzünden, kadın-erkek ilişkileri gergin, kopuk ya da verimsizdir. Buna biraz da çevresel ilişkilerinizdeki hükmedici ve katı karakteriniz yol açıyor. Daha esnek ve anlayışlı davranış biçimlerine doğru kendinizi dönüştürmelisiniz. Aile ya da ev ile ilgili eski bir üzüntü konusunda, bugünlerde maddi ya da manevi yönden sevindirici gelişmeler olabilir.

YÜKSELEN KOVA: Bu hafta daha çok kişisel zevkleriniz, eğlence yaşamınız, yaratıcı yönünüz, kendinizi çevreye gösterme isteğiniz, yarışmalar, aracılık işleri, çocuklar ya da flörtleşme arayışları ağırlık kazanıyor. Bu konulardan birinde ya da birkaçında, yenilik arayışlarınız, görüşmeler, anlaşmalar ya da planlar gündeme gelebilir. Ancak dikkat, bu konularla bağlantılı olarak; maddi zorluklar, engeller, kısıtlı durumlar ve pişmanlık duyacağınız gereksiz bir harcama yüzünden üzülebilirsiniz. Sahteciliğe ve aldanmamaya dikkat edin. Aile içinde ya da evde ani gelişen beklenmedik durumlar, kazalar ve hastane işleri ile bağlantılı aşırı durumlar yaşayabilirsiniz. Bunun yüzünden ayrıca; eşiniz, sevgiliniz ya da ortağınızla gergin durumlar ya da kopmalar da gündeme gelebilir. Sakin, yavaş ve ölçülü kalmalısınız.

YÜKSELEN BALIK: Haftanın yoğun gündemi, eviniz, aileniz, aile büyükleri, aile bireyleri, çocukluğunuzun geçtiği yerler ya da aile yadigarları olabilir. Bu hafta bu konularda yeni adımlar atma düşünceniz, görüşmeler, anlaşmalar ve yeni başlangıçlar yapma isteğiniz olacak. Ancak aile bireyleri ya da büyüklere karşı sade, dürüst, güvenilir, esnek, barışcı ve huzur arayan davranışlar göstermelisiniz. Yoksa iletişimler kopabilir, kendinizi üzücü ve kısıtlayıcı gelişmelerin içinde bulursunuz. Kardeşler, yakın dost ya da akrabalarla ilgili ve her türlü iletişim türlerinde daha sakin ve yavaş olmalısınız. Çünkü bu alanda atacağınız hızlı ve aşırı adımlar, ani ve kriz çıkartan görüşmeler yüzünden kayıplar ya da küslükler yaşayabilirsiniz. Bundan diğer etkilenenler; sosyal çevreler, iş ortamındaki kadın-erkek ilişkileri ve sağlığınız olabilir.