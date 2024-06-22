Kim olduğunuzu biliyorsunuz, her meşrebden, her coğrafyadan alçaklar sizi...

Saĝlı sollu hırsızlar, toprağın, sendikanın, siyasetin ağaları sizi!

Kocaman dünyanın kodamanları..

İlacın, aşının hokkabazları, silah, organ ve insan ticaretinin baronları sizi...

Servetin efendileri, tutkularının köleleri, akademinin, sahnenin, stadyumların yanaşmaları sizi...

TV medya dünyasının yılışıkları, güce tapan bürokratik cüceler sizi...

Beri yanda;

Birleşmiş Milletler ayağıyla ulus-devletleri bölmeye çalışan, atari tutari oynar gibi denizlere dağlara ateş yağdıran şeytanlar sizi...

Sizi gidi cemaatlere talkını verip, bu dünyanın nimetlerini yağmalayan, Afrika'da kanlı korsan, Lizbon'da şanlı bezirgan olan ahlaksızlar sizi...

Britanya emperyalizminin iki bin adamla Hindistan'ı çekip çevirdiği gibi, 1000 delegenin eser miktarını satın alıp ve mal varlıklarına mal katıp, partilerini "çekip çeviren" düşkünler sizi...

Sanmayın bu devran böyle gider, bu sömürü sonsuza dek sürer...

Varın bu ölümlü dünyada biraz da sizler oyalanın...

Çocuklarınız ve torunlarınızın yerkürenin herhangi bir beldesinde sokağa çıkmaktan utanç duyacakları ahir zaman hallerine gözünüzü kapatın!

Görmeyin yoksulu, duymayın çaresizi.. aldırmayın yetime, şehide...

çocukların bedenlerine giren kurşunlara ve kadınların ırzına tasallut olunmasına ve emeğin acısına ve ağaçların göz yaşlarına aldırmayın; görmeyin, duymayın bu büyük ah'ı...

Ancaaaak;

Bu düzen elbet değişecek...

Son vals emekçiler, çiftçiler, esnaflar, öğrenciler ve aydınlardan gelecek..

Pistin dışına, kulvar dışına, minder dışına, zaman ve mekanın dışına sürüklenip, yeryüzü sofrasından bir kir gibi, bir irin gibi süpürüleceksiniz...

Tarihin tunç tekeri yürüyor...

Çıplak ayaklar eşliğinde...

Bir saat var ki, durduramazsınız:

Tanrı'yı ve insanlığı yenemezsiniz.

Yazın bunu bir yere;

İnsancıl sosyal bir düzen, yeni bir dünya kurulacak, burada ve her yerde!..

Ertelersiniz de..

Engel olamazsınız!