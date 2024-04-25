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100 yıldır kayıptı; rekor fiyata satıldığı ortaya çıktı

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Yaklaşık 100 yıldır kayıp olduğu düşünülen Gustav Klimt’e ait “Bayan Lieser'in Portresi” adlı tablo 32 milyon dolara alıcı buldu.

Avuturya’nın başkenti Viyana’da yaklaşık 100 yıldır kayıp olduğu düşünülen Avusturyalı modernist sanatçı Gustav Klimt’e ait “Bayan Lieser'in Portresi” adlı tablo, Viyana merkezli im Kinsky Müzayede Evi’nde açık artırmaya çıkarıldı. Tablo, 32 ila 53 milyon dolar fiyat biçilmesinin ardından 32 milyon dolara alıcı buldu. Alıcının kimliği kamuoyu ile paylaşılmadı.

Klimt, söz konuyu tabloyu 1917 yılında ölümünden bir yıl önce yapmaya başladığı belirtildi. Tablonun 1918 ile 1925 yılları arasında Lieser ailesine hediye edildiği düşünülüyor. Portrenin, o dönemde Viyana sosyetesinde yüksek statüye sahip olan ailenin kızlarından birine ait olduğu tahmin ediliyor.

Yaklaşık 100 yıldır kayıp olduğu düşünülen Gustav Klimt’e ait “Bayan Lieser'in Portresi” adlı tablo 32 milyon dolara alıcı buldu.

İm Kinsky, tablonun 1960'larda göndericinin yasal bir selefi tarafından satın alındığını ve birbirini izleyen üç miras yoluyla şimdiki sahibine geçtiğini aktararak, tablonun 1926 yılında yalnızca bir kez sergilendiğini ve o tarihten bu yana kamuya açık bir yerde sergilenmediğini ifade etti.

Yaklaşık 100 yıldır kayıp olduğu düşünülen Gustav Klimt’e ait “Bayan Lieser'in Portresi” adlı tablo 32 milyon dolara alıcı buldu.

Tablo, Almanya'daki Nazi dönemi sırasında ele geçirilen sanat eserleriyle ilgili süregelen kimlik tespiti ve iade sorunlarını ele almak üzere oluşturulan Washington İlkeleri uyarınca mevcut sahipleri adına satışa çıkarıldı.

Yaklaşık 100 yıldır kayıp olduğu düşünülen Gustav Klimt’e ait “Bayan Lieser'in Portresi” adlı tablo 32 milyon dolara alıcı buldu.

İHA

Etiketler resim açık artırma Müzayede kayıp kayıp resim
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