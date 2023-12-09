Aylin Sökmen’in yeni romanı ''#EvdekiAlgoritma'' raflardaki yerini aldı

Edebiyat severlerin “Salt Okunur” adlı öykü kitabı ve “Kendinde Değil Gibisin” romanıyla tanıdığı yazar Aylin Sökmen, yeni kitabı “#EvdekiAlgoritma”yı okurla buluşturdu.

Edisyon Kitap’tan çıkan 112 sayfalık roman, evliliğinin sonuna gelmiş kentli bir kadının yas sürecinde yaşadıklarına odaklanırken, bağımlılık, kadınlar üzerindeki çocuk baskısı, ‘aile’ tabusu ve dijital dünyanın gerçek hayatlardaki etkisini mizahi bir anlatımla irdeliyor.

Bin bir hayallerle kurduğunuz evliliğinizin yıkılmak üzere olduğunu düşünün. Bir yandan da bağımlılıklarınızla mücadele ediyor, normal bir yaşam sürmeye çabalarken çevrenizdeki çoğu kimseden beklediğiniz desteği göremiyorsunuz. Ayrılığın ve yeni bir hayat kurmanın sancılarını yaşarken, bir sabah kapınız çalıyor. Karşınızdaki hiç tanımadığınız adam size yaşamınızın tüm sırlarına vakıf olduğunu, mutluluğun kapılarını sizin için açabileceğini ve bunu da sadece evinize kuracağı küçük bir cihaz yardımıyla yapacağını söylüyor. Tepkiniz ne olur?

HAYAL VE GERÇEK ARASINDA

“#EvdekiAlgoritma” romanının ana karakteri Serra, Artnet Güvenlik firmasından gelen Kenan isimli o yabancının teklifini kabul ediyor. Ve sorunlarla boğuştuğu depresif hayatında gerçekle hayalin iç içe geçtiği yeni bir sayfa açılıyor. Bir yandan evliliğinin geride bıraktığı derin izleri hayatından silmeye, bir yandan da alkol bağımlılığından kurtulmaya çabalayan Serra, bilincindeki dalgalanmalarla olup bitenlere anlam vermeye çalışıyor.

ÇOCUK BASKISI, AİLE, DİJİTAL DÜNYA ELEŞTİRİSİ

Aylin Sökmen, Edisyon Kitap etiketiyle raflardaki yerini alan “#EvdekiAlgoritma” romanında Serra’nın hikâyesi üzerinden evlilik ve aileye ilişkin tabular, kadınlar üzerindeki çocuk baskısı, yalnızlık, toplumun normları dışında kalmak, sosyal medyanın hayatlarımıza etkisi ve dijital dünyada herkesin herkesi ‘izlemesi’ gibi dikkat çekici sorunlara da parmak basıyor. Yer yer gerçek dışı unsurlar barındıran roman, Sökmen’in üçüncü eseri. 2009 yılında “Salt Okunur” adında bir öykü kitabı yayımlayan yazar, 2020’de de “Kendinde Değil Gibisin” adlı romanını okurla buluşturmuştu.

“#EvdekiAlgoritma”, dijital çağın gerçek hayatlara etkisi hakkında kafa yoranların ilgisini çekecek bir kitap.