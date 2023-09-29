Bakan Ersoy'dan Altın Portakal açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Altın Portakal Film Festivali'nde yaşanan belgesel kriziyle ilgili olarak ''Festivalde sanatın gücü kullanılarak terör örgütü propagandası yapılmasına karşıyız.'' dedi.

Altın Portakal Film Festivali'nde yaşanan belgesel krizi devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın festivalden "Kanun Hükmü" belgeseli nedeniyle desteğini çekme kararı sonrası Altın Portakal yönetimi belgeseli ikinci defa festival seçkisinden çıkarmıştı.

"SANATIN PROVOKASYON UNSURU OLARAK KULLANILMASINA KARŞIYIZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuyla ilgili “Bu konuyla ilgili bakanlığımızın tavrı başından beri çok net. Bakanlık olarak kültür ve sanatın her daim destekçisiyiz. Ancak sanatın gücü kullanılarak terör örgütü propagandası yapılmasına, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılmasına da son derece karşıyız" dedi.

BELGESEL İKİNCİ KEZ ÇIKARILDI

Bu yıl 60'ıncısı düzenlenecek olan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Belgesel Yarışması seçkisinden çıkarılan ve yeniden ve seçkiye dahil edilen "Kanun Hükmü" filminin, seçkiden ikinci kez çıkarıldığı kaydedildi.

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin sosyal medya hesabından festival yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu imzalı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, iki bakanlık tarafından yapılan açıklamalar üzerine, 60’ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışması’nda yer alan ‘Kanun Hükmü’ adlı filmin festivaldeki varlığı nedeniyle şahsım adına soruşturma açıldığı bilgisi tarafıma ulaşmıştır. Bu soruşturmayla birlikte benim ve ekibimin can güvenliği ile ilgili tehditler de oldukça yüksek perdeden devam etmektedir. Antalya Altın Portakal Film Festivali ekibi tüm tarafların sesine kulak vermek adına ilgili filmi yeniden seçkiye alırken, yine festivalin birliğini ve bütünlüğünü düşünmüştür. Oysa, oldukça yüksek sesle tepkilerini dile getiren sinema sektöründen gereken desteği göremedik.”

"SORUMLUSU VE SUÇLUSU OLARAK GÖSTERİLMEK İSTENİYORUZ"

Terör örgütü destekçisi olarak tarif edilmeyi kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirten Boyacıoğlu, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Geldiğimiz noktada kendini sinema emekçileri adına sorumlu hissederek hareket eden bizler olayın sorumlusu ve suçlusu olarak gösterilmek isteniyoruz. Herhangi bir terör örgütünün destekçisi olarak tarif edilmeyi kabul etmemiz mümkün değildir. Bu aşamada yeni bir karar alarak ‘Kanun Hükmü’ adlı belgeseli 60’ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali seçkisinden çıkarıyoruz."