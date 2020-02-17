Güher Mörel fotoğraf sergisi ''Telaşsız'' Schneidertempel'de

Sergide 30’a yakın fotoğraf yer alıyor. Mörel sergi ile ilgili; “Profesyonel fotoğraf makinaları ile yaptığım çekimler ister istemez sıradan naif olan her şeyi, seçilmiş ve özel olana dönüştürüyor. Kimi zaman coşkunun yerini mahcubiyet, doğallığın yerini kurgu alabiliyor. Cep telefonlarında giderek yetkinleştirilen kamera özellikleri ile an’a odaklanmak ve bozulmadan, değişmeden sabitlemek ve söyleyeceğini alçak sesle, telaş etmeden söylemek mümkün olmaya başladı. Doğrusu bunun çekiciliğine kapılmamak mümkün değildi. Henri Cartier Bresson’un ‘Fotoğrafı makina değil insan çeker’ sözünü de hatırlayarak yıllar içinde çekilen fotoğraflar bu sergi ile gün yüzüne çıkmış oldu. Fotoğraflarımı gören Tan Oral beni yüreklendirmese bu sergi olmazdı.”

Bu sergideki tüm fotoğraflar çeşitli modellerde Iphone cep telefonu ile çekilmiştir.

Güher Mörel’in Telaşsız adlı sergisi Schneidertempel Sanat Merkezi’nde 08 Mart 2020 tarihine dek açık olacak. Galeri pazartesi günleri kapalı olup, diğer günler 11.00-18.00 arası gezilebilir.

Sergi Bilgileri:

Sergi tarihi: 19 Şubat -08 Mart 2020

Sergi açılışı: 19 Şubat Çarşamba, saat: 18.00- 20.00

Sergi ziyaret: pazartesi kapalı, diğer günler 11.00-18.00

Adres/tel: Schneidertempel Sanat Merkezi, Bankalar Cad. Felek Sokak No.1 Karaköy/İstanbul

0 212 249 01 50

www.schnedertempel.org