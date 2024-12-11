İstanbul Modern 20'nci yaşını kutluyor

11 Aralık 2024’te kurulan İstanbul Modern, 20’nci yılını geride bıraktı.

Açılışından bu yana dokuz koleksiyon sergisi, 84 süreli sergi, 45 fotoğraf sergisi ve 17 yurt dışı sergisi gerçekleştiren müzede, 1 milyonu aşkın çocuk ve genç, 1000’in üzerinde ücretsiz eğitim programına katılarak sanatla buluştu. Farklı disiplinlerden 3 bin 500 etkinliğin düzenlendiği İstanbul Modern’in sinemasında ise 4 bine yakın film gösterildi.

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı şunları söyledi: “20 yıl önce hayalini kurduğumuz, önünde kuyrukların oluştuğu ve dünyaca ünlü bir mimarın imzasını taşıyan bir sanat müzesini ülkemize kazandırmış olmak bizim için büyük bir mutluluk kaynağı. Sanatçılarımızın eşsiz katkılarıyla müzemiz, 20 yıldır Türkiye’nin çok kültürlü birikimine ve evrensel değerlerine ev sahipliği yapıyor. Yenilikçi ve çok yönlü bir müze deneyimi sunarak her yıl sanatı daha geniş kitlelere ulaştırmaya çalışıyoruz. 20 yaşındaki genç müzemizin, dinamizmi ve yenilikçiliğiyle geleceğe katkılarını artırarak sürdüreceğine inanıyoruz” dedi.

İstanbul Modern’in 20’nci yıl sergileri ziyaretçi rekorları kırdı

2024, genç sanatçılara alan açan ‘Zamansız Meraklar‘ sergisiyle başladı. Yüzyılın en önemli sanatçılarından Olafur Eliasson’un ‘Senin beklenmedik karşılaşman’ adlı sergisi 20’nci yıla özel açıldı.

Fotoğraf Galerisi, yılın başında duayen fotoğraf sanatçısı Ozan Sağdıç’ın ‘Fotoğrafçının Tanıklığı’ sergisine ve ardından, yılın son sergisi olarak İzzet Keribar’ın ‘Renklerin Yolculuğu‘na ev sahipliği yaptı.

Türkiye-Japonya ilişkilerinin 100’üncü yılı vesilesiyle Japon sanatçı Chiharu Shiota’nın ‘Dünyalar Arasında‘ başlıklı özel bir yerleştirmesi sergilendi.

İstanbul Modern, 2024’ü 1 milyon ziyaretçiyle kapatarak 20 yılın rekorunu da kırdı.

Bugüne kadar 1 milyona yakın çocuk ve genci ücretsiz sanat eğitimiyle buluşturan İstanbul Modern, yeni müze binasında özel eğitim alanlarını da hayata geçirdi. Müze koleksiyonundaki sanatçıların yapıtlarından ilham alınarak tasarlanan Keşif Alanı, doğa ve geri dönüşüm temalı atölyelerin bulunduğu Eco Art Lab ve bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik odaklı eğitim anlayışıyla gençleri ve yetişkinleri sanatla buluşturan Stüdyo STEAM disiplinlerarası bir öğrenme alanı olarak tasarlandı.

428 program, 4 bine yakın film gösterimi

Bir müze çatısı altında kurulan ilk sinema İstanbul Modern Sinema, 20 yıl boyunca 428 programla 4 bine yakın film gösterimi gerçekleştirdi.

Müzenin sergilerine paralel film programlarının yanısıra sinema tarihine ve güncel sinema kültürüne dair gösterim, yayın ve söyleşiler de düzenleyen İstanbul Modern Sinema, ‘Yüzyıllık Aşk’, ‘Ustasız Usta: Lütfü Akad’ gibi sinema sergilerine de ev sahipliği yaptı.

46 ödül aldı

İstanbul Modern, 2004’ten bu yana ulusal ve uluslararası 46 ödül kazandı.

Yeni müze binası ve programları da son bir yılda pek çok prestijli ödüle layık görüldü. Architectural Digest, İstanbul Modern’i ‘2024’ün Harika Eserleri‘ listesine dahil etti. National Geographic ise müzeyi ‘En İyi 20 Kültürel Mekân’ arasında gösterdi. ArchDaily’nin kültürel mimari kategorisinde İstanbul Modern, ‘Yılın Binası‘ ödülünü kazandı. Architecture MasterPrize’da ‘En İyilerin En İyisi‘ unvanını da alan İstanbul Modern, Dünya Mimarlık Festivali’nde (WAF) ‘Tamamlanmış Yapılar – Kültür‘ kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

İstanbul Modern son olarak, toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen ‘Bir Hayalin İzinde’ başlıklı eğitim programıyla Uluslararası Modern Sanat Müzeleri ve Koleksiyonları Komitesi (CIMAM) tarafından verilen Üstün Müzecilik Uygulama Ödülü’nü de aldı.

20’nci yıla özel kitap: Bir Müze Hikâyesi İstanbul Modern

Müzenin kuruluş hikâyesini ve yolculuğunu belgeleyen ‘Bir Müze Hikâyesi İstanbul Modern‘ adlı kitap da 20’nci yıla özel olarak hazırlanıyor. Yazar Mehmet Altun’un kaleme aldığı kitap, İstanbul Modern’in kuruluş sürecini, Türkiye’nin modern sanatına ve kültür-sanat dünyasına katkılarını ele alıyor. Kuruculardan sanatçılara, küratörlerden müze çalışanlarına kadar pek çok kişinin anlatımıyla zenginleşen kitap, müzenin kolektif belleğine ışık tutuyor.