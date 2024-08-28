Levent Üzümcü, İzmir Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın Genel Sanat Yönetmenliği görevine Levent Üzümcü getirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü olacak. Avrupa Yakası, Elif Ana, Kimya, Anneler ile Kızları, Şen Yuva ve Abimm gibi yapımlarla tanınan oyuncu, 3 yıl boyunca bu görevi sürdürecek.

Levent Üzümcü kimdir?

Levent Üzümcü 1972’de İzmir’de doğdu. İlk-orta-lise eğitimini İzmir’de tamamladı. Ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk bölümünde okudu. Mezuniyetinin ardından bir yıl Bursa Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı, ardından 25 yıl boyunca İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oyunculuk ve yönetmenlik yaptı.

İstanbul Halk Tiyatrosu ve Levent Üzümcü Tiyatrosu’nun kurucusudur.

Danışma Kurulu; müzisyen ve besteci Cem İdiz, Türk tiyatrosu alanında yaptığı araştırmalar ve yayınlarla tanınan araştırmacı yazar ve emekli öğretim üyesi Dr. Efdal Sevinçli, Devlet Tiyatrosu Sanat Teknik Müdürü ve Başdekoratörü Hakan Dündar, oyuncu, eğitimci ve yönetmen Doç. Dr. Kadir Çevik, yönetmen ve yazar Müjdat Albak, oyuncu ve yönetmen Nazan Kesal, şair ve yönetmen Orhan Alkaya, akademisyen, yazar ve yönetmen Prof. Dr. Semih Çelenk, tiyatro yönetmeni, oyuncu, oyun yazarı ve Devlet Tiyatrosu Eski Genel Müdürü Tamer Levent, yazar, iletişim uzmanı, yazar ve siyasetçi Zeynep Altıok Akatlı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Okyay’dan oluşuyor.