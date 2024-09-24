Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Türkçe dersi: ''En iyi çevirisi Türkçe'dir''

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı Türkçe'nin felsefe dili olduğuna vurgu yaparak, "Aristoteles'in 'Ahlak'ın Kökeni' adlı eserinin en iyi çevirisi Türkçe ile yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Ankara'da "Tarih Boyunca Türkçenin Farklı Kıtalardaki Serüveni" programı düzenlendi.

Prof. Dr. Ortaylı Türkçenin tarihsel süreç içerisinde dünyada bıraktığı izlere işaret ederek, dilin çeşitli dillerle etkileşimi ve dünya dilleri arasındaki yeri hakkında dinleyicileri bilgilendirdi.

Türkiye'de en yaygın şekilde Oğuz dil grubunun kullanıldığına işaret eden Ortaylı, Oğuz Türkçesi'nin Anadolu ve Rumeli'de kullanıldığını söyledi.

Prof. Dr. Ortaylı, Türkçenin ve Türk yazı dilinin geçmişinin dünyadaki en eski dillerden sayılabileceğini aktararak, "Türkçe, eski bir dil grubuna mensup bir dildir. Kullanışı, gramatik yapısı, fiilleri ve fiillerin çekimi dolayısıyla eski bir dildir. Türkçe, dünyadaki birçok dilden daha eski yazılı metinlere sahiptir. Aynı zamanda bilim, ilim ve felsefe dilidir. Aristoteles'in 'Ahlak'ın Kökeni' adlı eserinin en iyi çevirisi Türkçe ile yapılmıştır. Böylelikle Türkçenin felsefe dili olduğu da net bir şekilde görülmektedir" dedi.

Ortaylı, Türkçenin geniş coğrafyada konuşulduğunu vurgulayarak, Çağatay Türkçesi ile Sibirya Türkçesinin kullanımına ve bu dillerin incelenmesine ilişkin ayrıntılara değindi.

Türk devletlerinin, ordularında Türkçe kullanıldığının altını çizen Ortaylı, tarih boyunca Anadolu beyliklerinde de Türkçenin hakim olduğunu dile getirdi.

Ortaylı, her dilin değişime açık olduğunu kaydederek, dilin korunmasının önemini vurguladı.