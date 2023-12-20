Tohumluk Vakfı’ndan tarihe not düşen eser: 100. Yılda 100 Kahraman
Tohumluk Vakfı 100 yaşındaki Cumhuriyetimizin 100 değerini 100. Yılda 100 Kahraman’da buluşturdu.
Bu eser yakın tarihimizin hepsi birer efsaneye dönüşmüş kahramanlarını heyecan verici bir araştırmacılık ve zarif bir ediplikle bugüne getirmek için yazıldı. Milli Mücadelemizin ve Cumhuriyetimizin ilk yıllarının, birbirinden çok farklı hayatlar yaşayan ama tek ülküde kenetlenen askerlerinin, devlet adamlarının, efelerinin, din adamlarının, bilim adamlarının, öğretmenlerinin, esnafının, kısacası erkek, kadın, genç, yaşlı ve hatta çocuklarının özgürlük savaşını anlamak ve anlatmak için yazıldı.
Onların her biri bu cumhuriyetin İstiklal Marşını çalan orkestranın enstrümanlarıydılar. Mustafa Kemal'in şefliğinde üzerlerine düşen notaları tam ve doğru şekilde çalarak özgürlüğü seslendiren kahramanlar oldular. Hepsi vatan aşkını ve tam bağımsızlığı her şeyin önünde gördü. Mallarından, mülklerinden, işlerinden, güçlerinden, makamlarından, mevkilerinden, ailelerinden ve hatta kendi hayatlarından vazgeçme pahasına Mustafa Kemal'in ardına dizilip istiklal mücadelesine koştular.
Ne Mustafa Kemal Atatürk, olmasa bu mücadele bu denli başarılı olabilirdi, ne de o kahramanlar olmasa bugün bizler bu vatanda hür yaşayabilirdik. İşte tam da bu nedenle o kahramanları anlamak, anlatmak ve anmak gerekir. Onların bu vatan için neler yaptıklarını, nelerden vazgeçtiklerini, neleri feda ettiklerini unutursak onları kendi ellerimizle öldürmüş oluruz.
Bu projede ne var?
Biz Tohumluk Vakfı olarak, ahde vefa gereği, Cumhuriyetimizin 100. Yılında milli mücadeleye ve Türkiye Cumhuriyetine destek vermiş 100 kahramanın kısa hayat hikâyelerini bu eserde aktarmaya çalıştık. Araştırmaları yapan ve metinleri yazanların, anlatıcıların, film çekim ekibinin ve filmleri hazırlayanların tümü Tohumluk Vakfının gönüllüleridir.
Bu çalışmada Ankara Müftüsü Rifat Börekçi'den Yörük Ali Efe'ye, Behiç Erkin'den İngiliz Kemal'e, Kırımlı Ayşe Çavuş'tan Kaymakam İbrahim Ethem Bey'e, Süleyman Ferit Eczacıbaşı'ndan Papa Eftim'e uzanan bir perspektifte milli mücadelenin ve Cumhuriyetin yüreği memleket ve özgürlük aşkıyla yanan, onurlu kahramanlarının öykülerini bulacaksınız. Cumhuriyetimizi kuran ve yaşatanların hayatlarından kesitlere tanık olacaksınız. Ankara'dan yönetilen, ama Anadolu'nun her bir köşesinden çalınan özgürlük marşında, o kahramanların her birinin ezgisini duyacaksınız. Kim bilir belki de birisini kendinize Örnek seçerek çalışmaya koyulacaksınız. Ve umarız ki; seçeceğiniz bu yol aydınlık ve çok güzel yarınların yolu olacak ve sizin yaşamınız da bu yolda anlam bulacak.
Projede kimler var?
Metin Yazarları
Yaşar Aladağ
Serra Menekay
Meltem Karabağ
Nilüfer Bıçakçıoğlu
Pınar Ayhan
Anlatıcılar
Pınar Ayhan
Emin Kurt
Serra Menekay
Yeşim Kopan
Erdem Eren
Yankı Ayhan
Kadim Koç
Kamera ve Işık
Kadir İstifçi
Metin Editörü
Serra Menekay
Yapım Asistanları
Bekir Kıraç
Grafik Tasarım
Didem Aslı Yeldan
Afife Zehra Yurtsever
Yağmur Tuana Gökdemir
Bekir Kıraç
Video Editörleri
Kadir İstifçi
Sühan Ayhan
Yönetmen
Kadir İstifçi
Sühan Ayhan
Yapım
Tohumluk Vakfı
Bu projede kimler anlatılıyor? (Alfabetik Sırayla)
ABDURRAHMAN MELEK
AFET İNAN
AKÇURAOĞLU YUSUF
ALİ ÇETİNKAYA
AMASYA MÜFTÜSÜ HACI TEVFİK EFENDİ VE ABDURRAHMAN KAMİL EFENDİ
ANADOLU KADINLARI MÜDAFAAİ VATAN CEMİYETİ VE MELEK REŞİT HANIM ANKARA MÜFTÜSÜ MEHMET RIFAT BÖREKÇİ
ANTEPLİ MOLLA KARAYILAN
ARSLAN BEY VE ÇUHADARZADE ALİ BEY(K.MARAŞ)
ASKER SAIME HANIM
BAHA SAID BEY
BALTAKÖYÜN FATMA ANASI VE BALTA
KÖYLÜ KADINLAR (AYDIN CEPHESİ) BEHİÇ ERKİN
BEKİR SAMİ (GÜNSAV) BEY
BİNBAŞI AHMET VE ASİSTANI YÜZBAŞI
HÜDAÎ BEY
BİNBAŞI AYŞE
BULGAR SADIK (YZB.MEHMET SADIK POĞDA)
BURHANİYE'NİN BORAZAN ÇAVUŞU
BURHANİYENİN GÖNÜLLÜ ONYEDİLERİ
CAMBAZ MEHMET
CEMİL BİLSEL
CEVAT ABBAS GÜRER
ÇETE AYŞE HANIM
DAMAR ARIKOĞLU
DEMİRCİ KAYMAKAMI İBRAHİM ETHEM
DEMİRCİ MEHMET EFE
DENİZLİ MÜFTÜSÜ AHMET HULUSİ HOCA
DR. FATMA ŞAKİR MEMİK
DR. ZEKAI MUAMMER TUNÇMAN
DR. FAHRİ CAN
DR. FAZIL DOĞAN
DR. HAMİT URAS
DR. HASAN FERIT CANSEVER
DR. MUSTAFA ŞEVKET BENGİSU
DR. ÖMER ASIM AKSOY
DR. RASİM FERİT TALAY
DR. REFİK SAYDAM
DR. REŞİT GALİP
DR. YÜZBAŞI BEHÇET ADİL BEY
EGENİN AYŞELERİ
EKREM BAYDAR
ENVER BEHNAN ŞAPOLYO
ERZURUMLU NAFIZ KOTAN
ESKİŞEHİR DEMİRYOLU ATÖLYESİ İŞÇİLERİ
FALİH RIFKI ATAY
FERİDUN KANDEMİR VE ÖĞÜT GAZETESİ FERİT ECZACIBAŞI
FERRUHA GUPGUPOĞLU
GAVUR MÜMİN
GÖKÇEN EFE
GÖRDESLİ MAKBULE
HACI SÜLEYMAN EFENDİ
HACİM MUHİTTİN ÇARIKLI
HASAN FEHMİ ATAÇ
HASAN TAHSİN
HIFZI VELDET VELİDEDEOĞLU
HÜSNÜ HİMMETOĞLU (İSTANBUL MİMMİM GRUBU)
HÜSREV GEREDE
İNGİLİZ KEMAL (ESAT TOMRUK) İPSİZ RECEP
İSMAİL HAKKI TONGUÇ
İZMİR ŞEHİDİ SÜLEYMAN FETHİ BEY KADI ELHAC HURŞİT EFENDİ
KARA FATMA(FATMA SEHER) KARA MEHMET ÇAVUŞ
KAZIM ÖZALP
KILIÇ ALİ
KIRIMLI AYŞE ÇAVUŞ
KÖPRÜLÜLÜ HAMDİ BEY
MAHMUT ESAT BOZKURT
MAZHAR MÜFİT KANSU MUSTAFA FEHMİ KUBİLAY
MUSTAFA NECATİ BEY
NAFI ATUF KANSU
NAKİYE HANIM NEZAHAT ONBAŞI NURİ CONKER ÖZDEMİR BEY PAPA EFTİM
PARTİ PEHLİVAN
PLT.YZB.FAZIL
POSLU MESTAN EFE
PROF. DR. HULUSİ BEHÇET: TÜRKİYE'DE SITMAYI BİTİREN, DÜNYA TIP LITERATÜRÜNE ADINI GEÇİREN DOKTOR
REFET BELE
RİZELİ TEVETOĞLU ALİ DURSUN VE ALEMDAR GEMİSİ
SABİHA GÖKÇEN
SALİH BOZOK
SİVASLI ALİ KEMALİ BEY
ŞAHİN BEY
ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR
ŞEYH SAFFET(KEMALETTİN YETKİN)EFENDİ
TAYFUR SÖKMEN
TEKELİOĞLU SİNAN BEY
TELGRAFÇI MANASTIRLI HAMDİ BEY
TĞM.HALİL NURİ YURDAKUL
TOPAL OSMAN
TUNALI HİLMİ BEY
TÜFEKÇİ YUSUF USTA VE ANTEP İMALAT-I HARBİYESİ
VASIF ÇINAR
VECİHİ HÜRKUŞ
YAHYA KAPTAN
YÖRÜK ALİ EFE
YUSUF KEMAL TENGİRŞENK
YÜZBAŞI KEMAL (BALIKESİR) BEY
YZB.SÜLEYMAN SURURİ
ZÜBEYDE HANIM
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol