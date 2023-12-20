Tohumluk Vakfı’ndan tarihe not düşen eser: 100. Yılda 100 Kahraman

Tohumluk Vakfı 100 yaşındaki Cumhuriyetimizin 100 değerini 100. Yılda 100 Kahraman’da buluşturdu.

Bu eser yakın tarihimizin hepsi birer efsaneye dönüşmüş kahramanlarını heyecan verici bir araştırmacılık ve zarif bir ediplikle bugüne getirmek için yazıldı. Milli Mücadelemizin ve Cumhuriyetimizin ilk yıllarının, birbirinden çok farklı hayatlar yaşayan ama tek ülküde kenetlenen askerlerinin, devlet adamlarının, efelerinin, din adamlarının, bilim adamlarının, öğretmenlerinin, esnafının, kısacası erkek, kadın, genç, yaşlı ve hatta çocuklarının özgürlük savaşını anlamak ve anlatmak için yazıldı.

Onların her biri bu cumhuriyetin İstiklal Marşını çalan orkestranın enstrümanlarıydılar. Mustafa Kemal'in şefliğinde üzerlerine düşen notaları tam ve doğru şekilde çalarak özgürlüğü seslendiren kahramanlar oldular. Hepsi vatan aşkını ve tam bağımsızlığı her şeyin önünde gördü. Mallarından, mülklerinden, işlerinden, güçlerinden, makamlarından, mevkilerinden, ailelerinden ve hatta kendi hayatlarından vazgeçme pahasına Mustafa Kemal'in ardına dizilip istiklal mücadelesine koştular.

Ne Mustafa Kemal Atatürk, olmasa bu mücadele bu denli başarılı olabilirdi, ne de o kahramanlar olmasa bugün bizler bu vatanda hür yaşayabilirdik. İşte tam da bu nedenle o kahramanları anlamak, anlatmak ve anmak gerekir. Onların bu vatan için neler yaptıklarını, nelerden vazgeçtiklerini, neleri feda ettiklerini unutursak onları kendi ellerimizle öldürmüş oluruz.

Bu projede ne var?

Biz Tohumluk Vakfı olarak, ahde vefa gereği, Cumhuriyetimizin 100. Yılında milli mücadeleye ve Türkiye Cumhuriyetine destek vermiş 100 kahramanın kısa hayat hikâyelerini bu eserde aktarmaya çalıştık. Araştırmaları yapan ve metinleri yazanların, anlatıcıların, film çekim ekibinin ve filmleri hazırlayanların tümü Tohumluk Vakfının gönüllüleridir.

Bu çalışmada Ankara Müftüsü Rifat Börekçi'den Yörük Ali Efe'ye, Behiç Erkin'den İngiliz Kemal'e, Kırımlı Ayşe Çavuş'tan Kaymakam İbrahim Ethem Bey'e, Süleyman Ferit Eczacıbaşı'ndan Papa Eftim'e uzanan bir perspektifte milli mücadelenin ve Cumhuriyetin yüreği memleket ve özgürlük aşkıyla yanan, onurlu kahramanlarının öykülerini bulacaksınız. Cumhuriyetimizi kuran ve yaşatanların hayatlarından kesitlere tanık olacaksınız. Ankara'dan yönetilen, ama Anadolu'nun her bir köşesinden çalınan özgürlük marşında, o kahramanların her birinin ezgisini duyacaksınız. Kim bilir belki de birisini kendinize Örnek seçerek çalışmaya koyulacaksınız. Ve umarız ki; seçeceğiniz bu yol aydınlık ve çok güzel yarınların yolu olacak ve sizin yaşamınız da bu yolda anlam bulacak.

Projede kimler var?

Metin Yazarları

Yaşar Aladağ

Serra Menekay

Meltem Karabağ

Nilüfer Bıçakçıoğlu

Pınar Ayhan



Anlatıcılar

Pınar Ayhan

Emin Kurt

Serra Menekay

Yeşim Kopan

Erdem Eren

Yankı Ayhan

Kadim Koç

Kamera ve Işık

Kadir İstifçi

Metin Editörü

Serra Menekay

Yapım Asistanları

Bekir Kıraç

Grafik Tasarım

Didem Aslı Yeldan

Afife Zehra Yurtsever

Yağmur Tuana Gökdemir

Bekir Kıraç

Video Editörleri

Kadir İstifçi

Sühan Ayhan

Yönetmen

Kadir İstifçi

Sühan Ayhan

Yapım

Tohumluk Vakfı

Bu projede kimler anlatılıyor? (Alfabetik Sırayla)

ABDURRAHMAN MELEK

AFET İNAN

AKÇURAOĞLU YUSUF

ALİ ÇETİNKAYA

AMASYA MÜFTÜSÜ HACI TEVFİK EFENDİ VE ABDURRAHMAN KAMİL EFENDİ

ANADOLU KADINLARI MÜDAFAAİ VATAN CEMİYETİ VE MELEK REŞİT HANIM ANKARA MÜFTÜSÜ MEHMET RIFAT BÖREKÇİ

ANTEPLİ MOLLA KARAYILAN

ARSLAN BEY VE ÇUHADARZADE ALİ BEY(K.MARAŞ)

ASKER SAIME HANIM

BAHA SAID BEY

BALTAKÖYÜN FATMA ANASI VE BALTA

KÖYLÜ KADINLAR (AYDIN CEPHESİ) BEHİÇ ERKİN

BEKİR SAMİ (GÜNSAV) BEY

BİNBAŞI AHMET VE ASİSTANI YÜZBAŞI

HÜDAÎ BEY

BİNBAŞI AYŞE

BULGAR SADIK (YZB.MEHMET SADIK POĞDA)

BURHANİYE'NİN BORAZAN ÇAVUŞU

BURHANİYENİN GÖNÜLLÜ ONYEDİLERİ

CAMBAZ MEHMET

CEMİL BİLSEL

CEVAT ABBAS GÜRER

ÇETE AYŞE HANIM

DAMAR ARIKOĞLU

DEMİRCİ KAYMAKAMI İBRAHİM ETHEM

DEMİRCİ MEHMET EFE

DENİZLİ MÜFTÜSÜ AHMET HULUSİ HOCA

DR. FATMA ŞAKİR MEMİK

DR. ZEKAI MUAMMER TUNÇMAN

DR. FAHRİ CAN

DR. FAZIL DOĞAN

DR. HAMİT URAS

DR. HASAN FERIT CANSEVER

DR. MUSTAFA ŞEVKET BENGİSU

DR. ÖMER ASIM AKSOY

DR. RASİM FERİT TALAY

DR. REFİK SAYDAM

DR. REŞİT GALİP

DR. YÜZBAŞI BEHÇET ADİL BEY

EGENİN AYŞELERİ

EKREM BAYDAR

ENVER BEHNAN ŞAPOLYO

ERZURUMLU NAFIZ KOTAN

ESKİŞEHİR DEMİRYOLU ATÖLYESİ İŞÇİLERİ

FALİH RIFKI ATAY

FERİDUN KANDEMİR VE ÖĞÜT GAZETESİ FERİT ECZACIBAŞI

FERRUHA GUPGUPOĞLU

GAVUR MÜMİN

GÖKÇEN EFE

GÖRDESLİ MAKBULE

HACI SÜLEYMAN EFENDİ

HACİM MUHİTTİN ÇARIKLI

HASAN FEHMİ ATAÇ

HASAN TAHSİN

HIFZI VELDET VELİDEDEOĞLU

HÜSNÜ HİMMETOĞLU (İSTANBUL MİMMİM GRUBU)

HÜSREV GEREDE

İNGİLİZ KEMAL (ESAT TOMRUK) İPSİZ RECEP

İSMAİL HAKKI TONGUÇ

İZMİR ŞEHİDİ SÜLEYMAN FETHİ BEY KADI ELHAC HURŞİT EFENDİ

KARA FATMA(FATMA SEHER) KARA MEHMET ÇAVUŞ

KAZIM ÖZALP

KILIÇ ALİ

KIRIMLI AYŞE ÇAVUŞ

KÖPRÜLÜLÜ HAMDİ BEY

MAHMUT ESAT BOZKURT

MAZHAR MÜFİT KANSU MUSTAFA FEHMİ KUBİLAY

MUSTAFA NECATİ BEY

NAFI ATUF KANSU

NAKİYE HANIM NEZAHAT ONBAŞI NURİ CONKER ÖZDEMİR BEY PAPA EFTİM

PARTİ PEHLİVAN

PLT.YZB.FAZIL

POSLU MESTAN EFE

PROF. DR. HULUSİ BEHÇET: TÜRKİYE'DE SITMAYI BİTİREN, DÜNYA TIP LITERATÜRÜNE ADINI GEÇİREN DOKTOR

REFET BELE

RİZELİ TEVETOĞLU ALİ DURSUN VE ALEMDAR GEMİSİ

SABİHA GÖKÇEN

SALİH BOZOK

SİVASLI ALİ KEMALİ BEY

ŞAHİN BEY

ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR

ŞEYH SAFFET(KEMALETTİN YETKİN)EFENDİ

TAYFUR SÖKMEN

TEKELİOĞLU SİNAN BEY

TELGRAFÇI MANASTIRLI HAMDİ BEY

TĞM.HALİL NURİ YURDAKUL

TOPAL OSMAN

TUNALI HİLMİ BEY

TÜFEKÇİ YUSUF USTA VE ANTEP İMALAT-I HARBİYESİ

VASIF ÇINAR

VECİHİ HÜRKUŞ

YAHYA KAPTAN

YÖRÜK ALİ EFE

YUSUF KEMAL TENGİRŞENK

YÜZBAŞI KEMAL (BALIKESİR) BEY

YZB.SÜLEYMAN SURURİ

ZÜBEYDE HANIM