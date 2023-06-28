Ünlü tablo rekor bir fiyata satıldı

Avusturyalı ressam Gustav Klimt'in Yelpazeli Kadın (Dame Mit Facher) açık arttırmada 86 milyon euroya alıcı buldu. Tablo, Avrupa'da şimdiye kadar satılan en pahalı tablo olma rekorunu kırdı.

Avusturyalı ünlü ressam Gustav Klimt’in ölmeden önceki son portresi Yelpazeli Kadın (Dame Mit Facher) Sotheby’s Müzayede Evi’nde yapılan açık artırmada rekor fiyata satıldı.

Klimt, Yelpazeli Kadın üzerinde 1917’de çalışmaya başladı ve o zamana kadar Avrupa’nın en ünlü portre sanatçıları arasında yer aldı ve çağdaşlarından çok daha yüksek fiyatlarla eserlerini sattı. Ancak uzmanlar, bu son eserin tamamen kendi için yaptığını ve Klimt’in resim zevkini yansıtan bir özgürlük sergilediği nadir bir eser olarak görüyor.

Geleneksel dikey "portre" resimlerinin aksine; Yelpazeli Kadın ile Klimt, yüzyılın başlarında avangart manzaraları için kullandığı kare formata geri dönüyor. Sotheby’s’den Helena Newman, tablonun sınırları zorlayan deneylerle dolu olduğunu söyledi: "Dame Mit Facher (Yelpazeli Kadın), Gustav Klimt’in zamansız ölümünden önce, henüz sanatsal zirvesindeyken ve en başarılı ve deneysel eserlerinden bazılarını üretirken yarattığı son portre. En çok tanınan portreleri sipariş üzerineydi. Ancak bu tamamen farklı bir şey; sınırları zorlayan deneylerle dolu teknik gücü görülüyor."