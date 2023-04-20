  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 25 yaşındaki ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu

25 yaşındaki ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu

25 yaşındaki ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu
Güncelleme:

Güney Kore pop müziğinin yıldız isimlerinden biri olan 25 yaşındaki ünlü şarkıcı Moonbin evinde ölü olarak bulundu.

K-pop akımının önde gelen gruplarından Astro’nun üyesi olan 25 yaşındaki şarkıcının Güney Kore’nin başkenti Seul’ün lüks semti Gangham’daki evinde ölü bulunduğu belirtildi.

Müzik şirketi Fantagio, “Astro üyesi ve sevgili sanatçımızın ölümünden derin üzüntü duyuyoruz. Bu ölüm bizi şoke etti” açıklamasını yaptı.

2016’da Astro ile müzik yapmadan önce çocuk oyuncu olarak tanınan Moonbin’in ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yerel medya Moonbin’in ölümünün intihar olabileceğini de öne sürdü. Güney Kore polisi yaşananlarla ilgili bir açıklama yapmadı.

İntiharın gençlerde en yaygın ölüm sebebi olduğu Güney Kore, OECD ülkeleri arasında intihar oranının da en yüksek olduğu ülke konumunda.

Etiketler Moonbin kpop k-pop ölü olarak bulundu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Apple'dan ''çılgın'' proje! Aldığı patentle ortaya çıktı
Türkiye'nin ''kilit kavşağı'' yine kilit
''En ucuz ve elektrikli otomobil'' olacak... Türkiye'ye geliyor
KIZILELMA yeniden göklerde! 2 test uçuşu daha...
Bu sefer seçim değil geçim anketi açıklandı
Ünlü anketçi açıkladı: ''Oyları düşüşe geçti''
Muhammed Nur Nahya'dan ''seçim gecesi'' videosu
Dolar, Euro ve altın bayrama böyle giriyor
AK Parti'nin aday listesinde bu isimler değişti
İslam Memiş'ten baş döndüren altın fiyatları için kritik uyarı