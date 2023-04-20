25 yaşındaki ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu

Güney Kore pop müziğinin yıldız isimlerinden biri olan 25 yaşındaki ünlü şarkıcı Moonbin evinde ölü olarak bulundu.

K-pop akımının önde gelen gruplarından Astro’nun üyesi olan 25 yaşındaki şarkıcının Güney Kore’nin başkenti Seul’ün lüks semti Gangham’daki evinde ölü bulunduğu belirtildi.

Müzik şirketi Fantagio, “Astro üyesi ve sevgili sanatçımızın ölümünden derin üzüntü duyuyoruz. Bu ölüm bizi şoke etti” açıklamasını yaptı.

2016’da Astro ile müzik yapmadan önce çocuk oyuncu olarak tanınan Moonbin’in ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yerel medya Moonbin’in ölümünün intihar olabileceğini de öne sürdü. Güney Kore polisi yaşananlarla ilgili bir açıklama yapmadı.

İntiharın gençlerde en yaygın ölüm sebebi olduğu Güney Kore, OECD ülkeleri arasında intihar oranının da en yüksek olduğu ülke konumunda.