3.500 TL kira ödeyen ünlü oyuncu fahiş zamma isyan etti

Kira artışına yüzde 25 sınır getirilmesine rağmen bazı ev sahipleri bu sınıra uymuyor. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin kadrosunda yer alan Metin Pıhlıs, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bu duruma isyan etti. 3.750 TL kira verdiğini söyleyen oyuncu, ev sahibinin istediği kira bedelini paylaştı.

Son dönemde artan kira fiyatları pek çok kiracıyı kara kara düşündürüyor. Bu artışlara kimi zaman da sosyal medyadan isyan ediliyor. Bunlardan biri de Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’nin oyuncusu Metin Pıhlıs oldu. Genç oyuncu yeni kira talebini duyunca şoke oldu. 52 yıllık bir binada oturan oyuncunun ev sahibi 3 bin 750 TL olan kiraya öyle bir zam yapmak istedi ki Metin Pıhlıs da şokunu sosyal medyada paylaştı.

3 bin 750 TL olan kira 4 katı zamlandı

Skeçlerdeki başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Metin Pıhlıs'ın ev sahibi kiraya zam yapmak istedi. 52 yıllık bir binada oturan oyuncu, 3 bin 750 TL olan kirasının 12 bin 500 TL'ya artırılmak istenmesinin şokunu yaşadı. Oyuncunun paylaşımı da sosyal medyada gündem oldu. Kimi artan kiralara tepki gösterirken kimi de bu fiyatların artık kaçınılmaz olduğunu söyledi.