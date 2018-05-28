54 yaşında 5. çocuğunu bekliyor !

Bir dönem Slyvester Stallone'la evli olan, 80'li yılların aksiyonfilmlerinin yıldızı Brigitte Nielsen, 54 yaşında beşinci kez hamileolduğu haberleriyle gündemde...

2006 yılında Mattia Dessi ile evlenen Brigitte Nielsen, ilerleyen yaşına rağmen yeniden annelik heyecanını yaşamaya hazırlanıyor.

Bu hamilelikten son derece memnun olan ve "Aile büyüyor” şeklinde bir açıklama yapan Danimarkalı oyuncu ve modelin; Kilian (28), Douglas (25), Raoul (23) ve Julian (34) adlarında 4 erkek çocuğu bulunuyor.

Bebeğinin cinsiyetini henüz açıklamayan Nielsen’in yakın çevresi, 54 yaşındaki yıldızın bu kez bir kız çocuk istediğini söyledi.