7. Koğuştaki Mucize rekor kırdı

11 Ekim’de vizyona giren, bir gün sonra da başrol oyuncusu İynemli’nin Twitter’ın TT listesine girmesini sağlayan film, açılış rakamıyla iki ayrı rekora imza attı.

“7. Koğuştaki Mucize” ilk üç günde 615 bin 411 kişiyle hem tüm zamanların en iyi hafta sonu drama açılışını hem de ekim ayının ikinci haftasının en iyi başlangıcını yaptı. Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu film, yüz binlerce insana sinema salonlarında duygusal anlar yaşatmaya devam ediyor.