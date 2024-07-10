80'lerin ünlü ismi Ayşe Mine'den üzen haber

80'li yıllarda seslendirdiği 'Erkek Milleti' ve 'Yemin mi Ettin' şarkılarıyla hafızalara kazınan Ayşe Mine kolon ve rektum kanseri teşhisi konuldu.

Bir döneme damga vuran Ayşe Mine, son dönemde sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Asıl adı Ayşe Akyüz olan 63 yaşındaki şarkıcıya, yapılan tetkiklerin ardından kolon ve rektum kanseri teşhisi konulduğu ortaya çıktı.

Tedaviye başlayan Ayşe Mine'nin son durumunu yakın dostu Onur Akay duyurdu.

'DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN'

Akay; '"Canım Ayşe Mine, şu an Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nde yatıyor ve kanserle savaşıyor. Ne olur dualarınızı eksik etmeyin, değerli sanatçımıza dualarınızda yer verin. Hem sesinin hem de yüzünün güzelliği ile bir döneme damga vurmuş sanatçımız için, yapılması gereken her şeyi yapalım" ifadelerini kullandı.