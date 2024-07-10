  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 80'lerin ünlü ismi Ayşe Mine'den üzen haber

80'lerin ünlü ismi Ayşe Mine'den üzen haber

80'lerin ünlü ismi Ayşe Mine'den üzen haber
Güncelleme:

80'li yıllarda seslendirdiği 'Erkek Milleti' ve 'Yemin mi Ettin' şarkılarıyla hafızalara kazınan Ayşe Mine kolon ve rektum kanseri teşhisi konuldu.

Bir döneme damga vuran Ayşe Mine, son dönemde sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Asıl adı Ayşe Akyüz olan 63 yaşındaki şarkıcıya, yapılan tetkiklerin ardından kolon ve rektum kanseri teşhisi konulduğu ortaya çıktı.

Tedaviye başlayan Ayşe Mine'nin son durumunu yakın dostu Onur Akay duyurdu.

 'DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN'

Akay; '"Canım Ayşe Mine, şu an Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nde yatıyor ve kanserle savaşıyor. Ne olur dualarınızı eksik etmeyin, değerli sanatçımıza dualarınızda yer verin. Hem sesinin hem de yüzünün güzelliği ile bir döneme damga vurmuş sanatçımız için, yapılması gereken her şeyi yapalım" ifadelerini kullandı.

Etiketler Ayşe Mine 80'lerin ünlü ismi dua
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin çatısında yangın Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin çatısında yangın Anne ile oğlu yangında can verdi Anne ile oğlu yangında can verdi AK Partili Sayan'dan partisine olay sözler: ''Kendinize gelin, iktidarı kaybedeceğiz'' AK Partili Sayan'dan partisine olay sözler: ''Kendinize gelin, iktidarı kaybedeceğiz'' Nagehan Alçı'nın şiddet iddiaları sonrası ROK'tan ilk açıklama Nagehan Alçı'nın şiddet iddiaları sonrası ROK'tan ilk açıklama Buket Aydın'ın saatinin fiyatı sosyal medyayı salladı Buket Aydın'ın saatinin fiyatı sosyal medyayı salladı 2008 sonrası işe girenlerin kök aylığı hesaplandı 2008 sonrası işe girenlerin kök aylığı hesaplandı Galatasaray'da 3 futbolcunun bileti kesildi Galatasaray'da 3 futbolcunun bileti kesildi Üniversitelerde tarihi karar: İkinci öğretim programları kapatıldı Üniversitelerde tarihi karar: İkinci öğretim programları kapatıldı Emekli zammı için toplantı kararı Emekli zammı için toplantı kararı İstanbul'da üniversitede yangın paniği: 121 yıllık binanın kubbesi çöktü İstanbul'da üniversitede yangın paniği: 121 yıllık binanın kubbesi çöktü
Fenomen operasyonunda vergi müfettişine de gözaltı Fenomen operasyonunda vergi müfettişine de gözaltı Ankara'nın yanı başında: ''Cinli köy'' sessizliğe büründü Ankara'nın yanı başında: ''Cinli köy'' sessizliğe büründü