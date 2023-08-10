9 yaşında ünlü oldu, 14 yaşında yaşamını yitirdi

Kanadalı 14 yaşındaki sosyal medya fenomeni ve rapçi Lil Tay'in hayatını kaybetti...

Gerçek adı Claire Hope olan kızın ailesinin paylaştığı açıklamada, hiç beklenmedik ve ani bir ölüm olduğunun ve sadece Lil Tay'in değil 21 yaşındaki abisi Jason Tian'ın da vefat etti kaydedildi.

Durumun soruşturma altında olduğunu ve ölüm sebeplerinin henüz bilinmediğini açıklayan aile, mahremiyet istediğini dile getiriyor.

Milyonlarca kişinin takip ettiği rapçi 9 yaşında elinde tomar tomar para verken, paraları saçarken ve lüks yaşantısını öne sürüp herkesi küfürlü bir dille aşağılarken çektiği videolarıyla popüler olmuştu.

Lil Tay 2018 yılında ortadan kaybolmuştu. En son o yılın Haziran ayında, XXXTentacion adlı rapçinin ölümüne tepki gösterdiği bir paylaşım yapmıştı. Sonra da bir daha kendisinden ses seda çıkmadı.

Ancak daha sonra Lil Tay'in ağabeyi Jason Tian açıklama yaparak insanların para toplamasına olanak sağlayan GoFundMe üzerinden 19 bin dolarlık bir yardım çağrısı yapmıştı.