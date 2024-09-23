ABD'li ünlü oyuncunun erik dalı ile dans ettiği anlara beğeni yağdı

ABD'li oyuncu Joey King, bir Türk ile evlenme kararı alan kız kardeşi Kelli King'in kına gecesi için İstanbul'a gelip, "Erik Dalı" oynadığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Bir Türk ile evlenme kararı alan ABD'li oyuncu Joey King'in kız kardeşi Kelli King önceki akşam kına gecesi yaptı.

İstanbul'a gelen ve kız kardeşini hazırlık sürecinde yalnız bırakmayan Joey King, kına gecesinde 'Erik Dalı' oynadı. King bir ara duygusal anlar da yaşadı.

O anları 18,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan dünyaca ünlü oyuncu "Türkiye'yi seviyorum. Kız kardeşimi ve eniştemi kutluyorum. Ailelerin en dokunaklı birleşimi. Ağlamadan duramadım, yeni ailemize ve ev sahiplikleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.