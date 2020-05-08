Acun Ilıcalı şimdi de kulüp satın alıyor

Acun Ilıcalı, CNN TÜRK Instagram hesabında Damla Uğurtürk'ün sorularına çok önemli yanıtlar verdi. Acun Ilıcalı, Fenerbahçe ve futbol dünyasına ilişkin çok çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Ilıcalı'nın Damla Uğurtürk'e yaptığı açıklamalar...

"Liglerin başlamasını çok mümkün görmüyorum. Ben Nihat Özdemir'in yerinde olmak istemezdim. Ben olsam ligleri 1 Ağustos'ta başlatırım, 10 Eylül'de bitirirdim. 3 Hafta ara verip sonra da yeni sezonu başlatırdım.

"BENİM TÜM TAKIMLARLA ARAM İYİ"

Milli maç vardı Galatasaray'ın stadında. Bir anda binlerce Galatasaraylı taraftarın arasında kaldım. Çok iyi karşılandım. UEFA finalinde de Galatasaray'a stadyumdan destek verdim. Benim tüm takımlar ve taraftarlarıyla aram çok iyidir. Trabzonspor taraftarıyla da maç izledim. Bu işte yenmek de var yenilmek de.

"AVRUPA'DA KULÜP ALMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Hayatımda hiç başarısız olmadım. Yani ara dönemlerde olabilir ama genel anlamda başarısız olmadım. Yönetici olmak falan bunlar benim için kolay işler değil. Diğer işlerimi bırakmam lazım şu anda öyle bir vaktim yok. Spor kanalıyla ilgili de bir planım yok. Ancak şunu söyleyebilirim Avrupa'da bir kulüp almayı düşünüyorum."



