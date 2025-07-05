Acun Ilıcalı torunu 5 yaşına girdi.. Ilıcalı'nın paylaşımı olay oldu
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Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ'dan dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı'nın 2020 yılında dünyaya gelen kızı Begüm 5'inci yaşına girdi...
Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı 5 yaşındaki torununun doğum gününden yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
Ayça Çağla Altunkaya ile 4 Eylül 2024 tarihinde dünyaevine giren Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ'dan dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı, 2016 yılında Efe Ceyhun ile dünyaevine girmişti.
2020 yılında da ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Banu Ilıcalı'nın kızı Begüm, 5 yaşına bastı.
Banu Ilıcalı - Efe Ceyhun çiftinin kızları Begüm için düzenlenen doğum günü partisine dedesi Acun Ilıcalı da katıldı.
Ünlü televizyoncu, kutlamadan kareleri takipçileriyle paylaştı. Acun Ilıcalı, paylaşımına; "Begüm’ümüz 5 yaşında, nice mutlu yıllara" notunu düştü.
İşte o fotoğraf:
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