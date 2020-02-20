Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken Survivor itirafı

Yarışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ilıcalı, yarışmacı seçmeleri sırasında Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ile yaşadığı bir anıyı da anlattı.

Acun Ilıcalı Fatih Terim anısını şöyle anlattı:

Fatih Terim'in cevap şu: Biz bunu hak edecek ne yaptık?

"Fatih Terim aradı bir gün. 'Acun bir çocuk var, Survivor'a katılmak istiyor. Oluyorsa bir düşünür müsün?' dedi. Ben de, 'Tamam hocam, sizden geliyorsa tabii ki ilgileniriz' dedim. Çocuk geldi, iyi bir çocuk ama bir Survivor değil. O ışığı göremedim. Çocuğa da durumu anlatmam lazım. Dedim ki 'Bizim durumu şöyle anlatayım. Bizim iş çok ciddi. Ben topçu yollasam Fatih Terim oynatacak mı? Ama çok güzel anlattım bunu. Birkaç gün sonra Fatih Hoca aradı. 'Acun' dedi, 'arkadaşla ilgilenmişsin, sağol' dedi. 'Ne demek hocam tabii ki ilgileneceğim' dedim. 'Bir şey demişsin' dedi. 'Ben yollasam Fatih hoca oynatacak mı? demişsin'. 'Çok güzel söylemişsin' dedi. Ben de övgü almayı bekliyordum o an. Fatih Terim'in cevap şu: Biz bunu hak edecek ne yaptık?"

"Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 tane isim var"

Açıklamalarının devamında Ilıcalı şunları kaydetti:

"Şu anda hayal kırıklığına uğradığım 2-3 tane isim net var. Pozitifte Nisa'nın performansı benim için önemli bir sürpriz. 2 tane çok önemli atlet var orada. Onların arasında Nisa orada... Gelişecekler, ilerleme olacak. Futbol takımı kampı gibi düşün. Oyuncuların çoğu nefesleri yeterse, elenmezlerse gelişecekler... Survivor tam bir akıl oyunu. Mesela kız, 'Beni sürekli karşı takımda Elif ile eşleştirdiler. Elif millî atlet. Sonra da 'oyun kazanamıyorsun' diyerek yazdılar' diyor. Baktığında kız o kadar haklı ki... O durumlarda dikkat et herkes birbiriyle denk eşleşti. Bu kızcağızı sürekli atlet ile eşleştirip zor duruma soktular. Hakan vardı bizim. Şu anda yorumcu. Hakan'ı sana şöyle söyleyeyim 'Gel gezelim' derken seni adadan yollardı. Ne olduğunu anlamadan oylamada çıkarsın. Herkeste bu hesaplar kitaplar yok. Yapanı da takdir ediyorum, yapmayanı da takdir ediyorum."



