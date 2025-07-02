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Acun Ilıcalı'nın yasa dışı bahis davası başladı; aylık geliri ve savunması ortaya çıktı

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Acun Ilıcalı, TV8 ve Exxen'deki bazı futbol maçlarında yasa dışı bahis reklamlarıyla ilgili olarak "yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği" suçlamasıyla hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Acun Ilıcalı'nın mahkemedeki savunması ve aylık gelir açıklaması dikkat çekti.

Acun Ilıcalı, "yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği" iddiasıyla hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

Acun Ilıcalı savunmasına başlarken aylık gelirinin 5 milyon lira olduğunu belirtti. Ilıcalı “Aylardır bu davanın şaşkınlığı içerisindeyim, neden burada olduğumu anlamış değilim. 8-10 yıldır ülkemizde yayınlanan maçlarda yayıncının müdahale etme şansı olmayan yayınlardan dolayı buradayım. Yayıncılara bunlara hiçbir şey yapamıyorum. Biz 6-7 kanalda bu maçları görebiliyoruz fakat biz buradayız. Hayatımda ilk defa bir suçlama üzerine sizin karşınızdayım, bundan dolayı çok mutsuzum ve acı hissediyorum. Neresinden baksanız yapılabilecek bir şey yok, buna bir çare yok, biz de bulamadık. Bütün arkadaşlarım adına son derece üzgünüm, onların burada olmasının sorumluluğunu da kendimde hissediyorum. Teknik olarak, UEFA'ya müdahale etme şansımız yok. Oranın federasyonu reklam almış, biz sadece yayıncılık görevimizi yaptık. UEFA'dan bu konuda dün bir mektup geldi, maç yayınlarının onların istediği şekilde olması gerektiğiyle ilgili. Arkadaşlarımdan da özür diliyorum. Maç yayınlamak gibi çok masum bir konudan şu an karşınızdayım. Bana en çok acı veren de dün akşam aynı yayınların olması ve buna müdahale edemiyor olmam. Biz para verdik, aldık, yayınladık, sonunda da buradayız işte" dedi.

'MÜDAHALE ETME ŞANSIMIZ YOKTUR'

TV8 Genel Müdürü Aslı Yaşaroğlu savunmasında, "35 senelik televizyon geçmişine sahip, birçok maç yayınına tanıklık etmiş bir insanım. Bizim tek sorumluluğumuz maçları çekeriz ve yayınlarız, başka hiçbir şeye müdahale etme şansımız yoktur. Aynı zamanda gömülü olan panolardakileri geri çekmemiz mümkün değildir. Mevcut maçların TV8'de yayınlanmasının sebebi RTÜK kanununun verdiği zorunluluktandır. Bu yayınları tek biz yapmıyoruz, özel kanallar da yapıyor, devlet kanalları da yapıyor" dedi. (DHA)

DHA / İHA

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