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  3. Adanalı'nın İdil'i, Selin Demiratar son halini paylaştı!

Adanalı'nın İdil'i, Selin Demiratar son halini paylaştı!

Adanalı'nın İdil'i, Selin Demiratar son halini paylaştı!

'Acı Hayat' ve 'Adanalı' dizileri ile dikkat çeken ardından ise 'Huzur Sokağı' dizisinde boy gösteren Selin Demiratar sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Koçum Benim, Lise Defteri, Acı Hayat, Adanalı ve Huzur Sokağı bir döneme damga vurmuş dizilerde yer alan Selin Demiratar uzun zamandır ekranda böy göstermiyor. İş insanı Mehmet Ali Çebi ile sessiz sedasız evlenen oyuncu gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

Yeni projesi olmayan ve sakin bir hayat yaşadığını söyleyen Demiratar aylar sonra sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

 Selin Demiratar son halini paylaşınca olay oldu. Siyah uzun elbisesi ve göğüs dekoltesiyle dikkat çeken oyuncuya beğeni yağdı.

Selin Demiratar Instagram'da soyadını da Çebi olarak değiştirdi.

Etiketler selin adanalı idil
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