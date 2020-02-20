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  3. 20 Şubat 2020 12:37

Ahmet Kural'dan kaza sonrası ilk açıklama

Oyuncu Ahmet Kural, dün akşam zincirleme trafik kazasına karıştı. Alkollü olduğu için ehliyetine el konulduğu iddia edilen Kural, ehliyetinin kendisinde olduğunu söyledi.

Ahmet Kural'dan kaza sonrası ilk açıklama
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Oyuncu Ahmet Kural, dün akşam İstanbul Altunizade'de 3 aracın birbirine girdiği zincirleme kazaya karıştı. Aracını alkollü kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulduğu söylenen Kural, kaza hakkında ilk kez konuştu.

3 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
Kaza, dün akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Ankara istikameti Altunizade'de mevkiinde meydana geldi. 3 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında araçlardan birini ünlü oyuncu Ahmet Kural kullanıyordu. Kazada bir kişi yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tedbir amaçlı yaralıyı ambulansla Üsküdar'daki özel bir hastaneye götürdü. Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde ise Kural'ın 1.85 promil alkollü olduğu hatta 6 ay ehliyetine el konulduğunu ileri sürüldü.

"SIKINTI YOK, EHLİYET BENDE"
Kaza sonrası Çengelköy Polis Merkezi'ne getirilen Kural, işlemlerin ardından arkadaşlarıyla taksiye binerek evine gitti. Gece saatlerinde evinin otoparkında görüntülenen Kural, kaza hakkında ilk kez konuştu. Uçankuş muhabirine konuşan Kural, ehliyetini kaptırdığı yönündeki haberler için "Sıkıntı yok, ehliyetim bende" dedi. Alkollü araç kullandığı için kazaya sebebiyet verdiği konuşulan oyuncu bu soruları yanıtsız bırakarak evine girdi.

Ünlü oyuncu Ahmet Kural trafik kazası geçirdiÜnlü oyuncu Ahmet Kural trafik kazası geçirdi

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