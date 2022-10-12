Akılları karıştıran paylaşım: Merve Boluğur hamile mi?

Ünlü oyuncu Merve Boluğur geçtiğimiz ay DJ Mert Aydın ile dünyaevine girmişti. Çiçeği burnunda Merve Boluğur'dan akılları karıştıran bir paylaşım geldi.

Oyunculuğu bırakan ve şarkıcı olmaya karar veren Merve Boluğur geçen ay kendisine evlilik teklif eden müzisyen Mert Aydın’la evlendi. Oyunculuğun ardından şarkıcılık kariyerine adım atan Boluğur'un her sözü ve her paylaşımı olay olmaya devam ediyor. Boluğur'un o paylaşımı hamilelik iddialarını ortaya attı.

Düğünde Tolga Çam imzalı gelinliğiyle takipçilerinden tam not alan güzel oyuncu Boluğur'a birçok yorum yağdı. Gelinliğinin o kadar beğenilmesinin yanı sıra takipçileri, Boluğur'un After Party elbisesini facia bulmuştu.

Akılları karıştırdı

Düğün sonrasında paylaşımlarına devam eden Boluğur, son paylaşımıyla akıllarda soru işareti bıraktı. Eşi Mert Aydın ile birlikte bir fotoğrafını paylaşan oyuncu Merve Boluğur'un hamile olduğu iddia edildi. Eşiyle paylaşımına evli ve çocuklu bir emoji koyan Merve Boluğur, akılları karıştırdı. Güzel oyuncu yaptığı paylaşımın ardından hamilelik iddiaları hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. İşte, hamilelik iddialarını gündeme getiren o paylaşım...