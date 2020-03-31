Aleyna Tilki'den kalça yanıtı: Aynaya bakınca...

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüsten korunmak adına önlem amaçlı evde kendisini karantinaya aldı. Bütün gününü evde geçiren Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündeme geldi.

"YATAĞI BİLE YAMULTMUŞSUN"

Yatağının önünde çekilen karesini yayınlayan Aleyna Tilki, takipçilerinden "Shop yapıldığı çok belli" ve "Belini incelteceğim diye yatağı bile yamultmuşsun" şeklinde yorumlar aldı.

Aleyna Tilki, gelen eleştirilere Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Tilki, konuyla ilgili "Aynaya bakınca ben de gerçek olduğuma inanamıyorum" ifadelerini kullandı.