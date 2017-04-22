Alişan, Erdoğan'a verdiği sözü tuttu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdiği ‘6 ay içinde evlenme’ sözünün süresi dolan Alişan, hayatında özel biri olduğunu açıkladı. “İnşallah mutlu sona ulaşırım” diyen ünlü türkücü, “Yıllardır düğünlerde taktığım altınları geri bekliyorum” dedi.

40 yaşına kadar ailesiyle yaşayan ünlü türkücü, "Dağınık bir adam olduğum için yalnız yaşamaya cesaret edemiyordum" dedi.

Geçtiğimiz Ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a '6 ay içinde evlenme' sözü veren Alişan, hayatında özel birisi olduğunu ilk kez açıkladı.