Alişan'dan duygusal kar paylaşım: Sen o toprağın altında yatarken...

Geçtiğimiz yıl kardeşini kaybeden şarkıcı Alişan'dan duygusal bir paylaşım geldi.

Türkiye'yi etkisi altına alan karı fırsat bilip karlı havanın tadını çıkarırken şarkıcı Alişan'dan duygusal bir paylaşım geldi. Geçtiğimiz sene kardeşi Selçuk Tektaş'ı 41 yaşında koronavirüs sebebiyle kaybeden Alişan, duygu dolu bir paylaşım yaptı.

"Sen o toprağın altında yatarken..."

Alişan kar yağarken çekilen bir kareyi paylaşarak şunları yazdı:

"Eskiden çok severdim. Ama şimdi sen o toprağın altında yatarken, düşen her kar tanesi beni kahrediyor. Sensiz alışmak istemiyorum ne kışa ne yaza..."