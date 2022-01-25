  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Alişan'dan duygusal kar paylaşım: Sen o toprağın altında yatarken...

Alişan'dan duygusal kar paylaşım: Sen o toprağın altında yatarken...

Alişan'dan duygusal kar paylaşım: Sen o toprağın altında yatarken...

Geçtiğimiz yıl kardeşini kaybeden şarkıcı Alişan'dan duygusal bir paylaşım geldi.

Türkiye'yi etkisi altına alan karı fırsat bilip karlı havanın tadını çıkarırken şarkıcı Alişan'dan duygusal bir paylaşım geldi. Geçtiğimiz sene kardeşi Selçuk Tektaş'ı 41 yaşında koronavirüs sebebiyle kaybeden Alişan, duygu dolu bir paylaşım yaptı.

"Sen o toprağın altında yatarken..."

Alişan kar yağarken çekilen bir kareyi paylaşarak şunları yazdı:

"Eskiden çok severdim. Ama şimdi sen o toprağın altında yatarken, düşen her kar tanesi beni kahrediyor. Sensiz alışmak istemiyorum ne kışa ne yaza..."

Etiketler alişan paylaşım
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TEM otoyolu ''otomobil mezarlığı''na döndü
Trendyol'da zam krizi büyüyor: Yüzlerce kurye kontak kapattı
Yazıklar olsun! Karda mahsur kalan İstanbullulara ''fahiş'' fiyat vurgunu
Canlı yayında elbisesinin düğmeleri açıldı
İstanbul'da yola bırakılan araçlar havadan görüntülendi
Cem Uzan'ın 2022 yılı dolar kuru tahmini ''yok artık'' dedirtti!
Pes! Vallahi pes, billahi pes! Kardan adam hırsızlığı kamerada!
Bakan'dan sürpriz açıklama, kademeli elektrik tarifesi değişecek mi ?
Fatma Şahin'in ''Tam bir deli'' dediği rektörden ilk açıklama
iPhone veya Android fark etmiyor! İşte şarjınızın hızlı bitmesinin nedeni