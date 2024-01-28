Alişan'dan kötü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Şarkıcı Alişan, Eskişehir konseri öncesi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ünlü isim, apandisit ameliyatı olduğunu duyurdu.

Ünlü şarkıcı Alişan, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine vereceği konsere gitmek üzere yola çıktığı sırada şiddetli ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunan türkücü, apandisit ameliyatı olacağını duyurdu.

Alişan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sivrihisar konserine giderken sağ tarafımda dayanılmaz bir ağrıyla Bursa'da acile geldik. İlaçlı tomografi ve kan tahlili neticesi bugün apandisit ameliyatı olmam gerektiğini söyledi hocalarımız. Sivrihisar konseri bugün için kısmet olmadı maalesef. Acil ameliyat denmese vallahi geliyordum. Sözüm söz ameliyat olur olmaz ne zaman isterseniz geleceğim."