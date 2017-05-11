Alişan'ın ilişkisi hakkında bomba iddia

Lerzan Mutlu, 'Esra Erol eğer Flash TV'de kalsaydı Alişan o kızla evlenmezdi' dedi. İşte Lerzan Mutlu'nun Alişan ve Esra Erol'un kardeşi Eda Erol için yaptığı o açıklamalar...

Alişan'ı çok uzun yıllardır tannıdığını söyleyen Lerzan Mutlu, 'Esra Erol eğer Flash TV'de kalsaydı Alişan o kızla evlenmezdi' dedi.

Alişan ile Eda Erol'un aileleri tanıştı

Alişan (40) ATV'de izdivaç programı sunan Esra Erol'un kardeşi Eda (31) ile evliliğe giden yolda ilk adımı attı. Aileler önceki akşam Esra Erol'un Tarabya'daki evinde tanıştı.



Renkli Sayfalar yorumcusu Lerzan Mutlu tam bu aşamada Alişan'la ilgili öyle bir iddia ortaya attı ki bu iddia tüm düğün hazırlıklarınının bile önüne geçebilir.

Alişan aradığı aşkı buldu

Alişan'ı çok uzun yıllardır tanıdığını söyleyen Mutlu, 'Esra Erol eğer flash tv'de kalsaydı Alişan o kızla evlenmezdi' dedi.