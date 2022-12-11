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Alkollü araç kullanan Hande Doğandemir'in ehliyetine el konuldu

Alkollü araç kullanan Hande Doğandemir'in ehliyetine el konuldu
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Ekranların sevilen yüzü Hande Doğandemir'in ikinci kez alkollü olarak araç kullandığı için ehliyetine el konuldu.

Geçtiğimiz günlerde alkollü araç kullandığı gerekçesiyle trafik polislerine yakalanan oyuncu Hande Doğandemir, yine denetime takıldı.

Yeniden alkollü bir şekilde trafiğe çıkan Doğandemir İstanbul Ulus'ta polis ekipleri tarafından yakalandı.

2 yıl süreyle araç kullanımı yasaklandı
Ünlü oyuncunun ehliyeti bir defa daha polisler tarafından alınırken, sanatçının 2 yıl boyunca araç kullanamayacağı ifade edildi.

2'nci kez alkollü araç kullanırken yakalanan Hande Doğandemir, Kara Yolları Trafik Kanunlarına göre aynı ihlali 5 yıl içinde tekrar yapmaması gerekiyordu.

Etiketler alkol araç akollü araç hande doğandemir
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