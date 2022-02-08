Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde ''kesik baş'' sahnesi olay oldu

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 12. bölümünde yer alan kesik baş sahnesi izleyicinin tepkisine neden oldu. Sosyal medyada birçok kullanıcı RTÜK'ü göreve çağırdı.

Başrollerini Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür, Erdinç Gülener, Barış Bağcı ve Sarp Levendoğlu'nun canlandırdığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, dün akşam 12. bölümle ekrana geldi. Dizideki "kesik baş" sahnesi ise izleyicinin tepkisini çekti.

Dizide Alparslan rolüne hayat veren Barış Arduç, bir sahnede tartışma yaşıyor. Düşmanı yakalayan Alparslan, kestiği başı da yanında getirirken ortaya atıyor. Dizide kesik başın açık bir şekilde ekrana getirilmesi tepkilere neden oldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

7 yaş ve üzerinin izleyebileceği söylenen dizideki bu sahne kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı sahnenin uygunsuz olduğunu ve RTÜK'ün gerekli işlemleri yapması için harekete geçmesi gerektiğini söyledi.