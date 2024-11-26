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Ankaralı Turgut'un kızı kardeşlerine isyan etti

Ankaralı Turgut'un kızı kardeşlerine isyan etti
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Ankara'da kanser tedavisi gören ve bir süredir entübe olan Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Boran, sosyal medya hesabından kardeşlerine isyan etti.

Ankaralı Turgut olarak tanıdığımız ünlü şarkıcı Turgut Karataş, bir süredir kanserle mücadele ediyor. Öldüğü yönünde haberler çıkan Karataş'ın durumu kötüye gitmişti ve Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde entübe edildiği ortaya çıkmıştı.

61 yaşındaki ünlü şarkıcının sağlık durumuyla ilgili de geçtiğimiz günlerde yeni bir haber gelmişti. Ankaralı Turgut'un menajeri Murat Boran, "İlk entübe edildiği gibi değil. Entübe olduğundan beri ilk defa gözlerini kırptı. Gözlerini açıp kapatabiliyor. Bizi duyuyor, algılıyor. Nefes alıp vermesini tam anlamıyla toparlayamadı. Makine desteği var." demişti.

Maddi sıkıntılardan dolayı akıllı ilaç tedavisine başlayamayan Ankaralı Turgut, kızının evine taşınmıştı ve tedavi masrafları için yardım toplanmıştı. Ünlü türkücü TikTok'ta kendi hesabından çocuklarına isyan etti. "27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz!" diyerek çocuklarını evlatlıktan reddettiğini söylemişti.

Ankara'da kanser tedavisi gören ve bir süredir entübe olan Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Boran, sosyal medya hesabından kardeşlerine isyan etti.

Etiketler ankaralı turgut tedavi entübe sosyal medya
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