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  3. 28 Ekim 2020 13:30

Arıza dizisinde Fırat Tanış sürprizi

Başrollerini Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı ve Show TV'de yayınlanan Arıza dizisinin 1 Kasım Pazar akşamı yayınlanacak yeni bölümüne Fırat Tanış katılıyor.

Arıza dizisinde Fırat Tanış sürprizi
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Fırat Tanış, konsorsiyumun sattığı silahların en büyük alıcısı ve istihbarat örgütlerinin arananlar listesinin başındaki azılı bir katil olan Cabir karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

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