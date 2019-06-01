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  3. 01 Haziran 2019 09:27

Aslı Enver'den duygusal veda

İstanbullu Gelin 31 Mayıs Cuma akşamı 87. bölümüyle final yaparak ekrana veda etti. İstanbullu Gelin'de Süreyya karakterini canlandıran Aslı Enver, Instagram hesabından veda paylaşımı yaptı.

Aslı Enver'den duygusal veda
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İstanbullu Gelin dizisi 3 yıllık ekran macerasını noktaladı. Final yapan İstanbullu Gelin'in Süreyya'sı Aslı Enver, duygusal bir paylaşımla diziye veda etti.

Dizinin final sahnesindeki balonların fotoğrafını paylaşan Aslı Enver, duygusal bir mesaj yazdı.

İşte "Ve ögrendigim, hissettigim, her şey için teşekkür ederim dedi Aslı. Canım ekip ve oyuncu arkadaşlarım hepinizi çok seviyorum" notunu yazan Aslı Enver'in paylaşımı:

İstanbullu Gelin'de duygusal finalİstanbullu Gelin'de duygusal final

 

 

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