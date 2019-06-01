Aslı Enver'den duygusal veda

İstanbullu Gelin dizisi 3 yıllık ekran macerasını noktaladı. Final yapan İstanbullu Gelin'in Süreyya'sı Aslı Enver, duygusal bir paylaşımla diziye veda etti.
Dizinin final sahnesindeki balonların fotoğrafını paylaşan Aslı Enver, duygusal bir mesaj yazdı.
İşte "Ve ögrendigim, hissettigim, her şey için teşekkür ederim dedi Aslı. Canım ekip ve oyuncu arkadaşlarım hepinizi çok seviyorum" notunu yazan Aslı Enver'in paylaşımı:
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BİR GÜN UNUTURSAN KİM OLDUĞUNU? NEDEN GELDİĞİNİ TÜM YOLCULUĞU? KORKMA DÖN BAK RUHUNA, İÇİNDEKİ O ÇOCUĞA O HAZIR SENİ ANLAMAYA, SARMAYA KAPAT GÖZÜNÜ AÇ KALBİNİ DİNLE O ÇOCUĞUN SESİNİ BAŞLA YENİDEN HERGÜN BAŞLA YENİDEN KAPAT GÖZÜNÜ AÇ KALBİNİ DİNLE DELİCESİNE O RİTMİNİ BAŞLA YENİDEN HERGÜN BAŞLA YENİDEN GÜCÜN HEP İÇİNDE GİZLİ... Dedi Süreyya. Ve ögrendigim, hissettigim, her şey için teşekkür ederim dedi Aslı. Canım ekip ve oyuncu arkadaşlarım hepinizi çok seviyorum❣️ #istanbullugelin seyircisine sonsuz teşekkürler🎈
İstanbullu Gelin'de duygusal final