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  3. 23 Aralık 2020 14:21

Atilla Taş'tan ağır sözler: ''Yazıklar olsun, Allah belanızı versin!''

Şarkıcı Atilla Taş, Ummadık Taş Baş Yarar adlı gösterisinin bilet satışlarını engellediği gerekçesiyle Biletix'e çok ağır ifadelerle tepki gösterdi. 

Atilla Taş'tan ağır sözler: ''Yazıklar olsun, Allah belanızı versin!''
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Şarkıcı Atilla Taş, Adana hikayelerini anlattığı Ummadık Taş Baş Yarar adlı gösterisinin biletlerinin Biletix tarafından satışının engellendiğini belirterek tepki gösterdi. 

Twitter'dan paylaşım yapan ve Biletix ekran görüntülerini paylaşan Taş, "Benimle her yerden uğraşıldığını size söylemiştim! İlk kez kendi imkanlarımla bir şeyler yaptım ama bakın gizli yandaş Biletix nasıl da satmamış biletlerimi? Yazıklar olsun! Allah belanızı versin! Ne diyim?" ifadelerini kullandı. 

İşte o mesaj: 

atilla taş
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