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  3. Aynur Aydın'dan İstanbul Boğazı'ndaki cinsel ilişki rezaletine yorum: Sütyen takmamak suç...

Aynur Aydın'dan İstanbul Boğazı'ndaki cinsel ilişki rezaletine yorum: Sütyen takmamak suç...

Aynur Aydın'dan İstanbul Boğazı'ndaki cinsel ilişki rezaletine yorum: Sütyen takmamak suç...

İstanbul'un göbeği Bebek'te iki kişinin herkesin içinde cinsel ilişkiye girdiği anlar sosyal medyada gündem olurken tepkiler arka arkaya gelmeye devam ediyor.

Bebek sahilden gelen son dakika haberleri herkesi şoke etti. İki kişinin vatandaşın ortasında çırılçıplak cinsel ilişkiye girmesi sosyal medyada infial yaratti. Gözaltına alınan şüpheliler C. M. T. ve Ö. K.'nin ilk ifadeleri ortaya çıktı. Şüphelilerden C. M. T.'nin "Biz dans ediyorduk" dedi.

Şoke eden görüntüler gündemdeyken Şahan Gökbakar bir paylaşım yapmıştı. Şahan Gökbakar'dan sonra şarkıcı Aynur Aydın da Twitter'dan isyan etti.

İstanbul Boğazı'nda cinsel ilişki rezaleti! İfadeleri ortaya çıktıİstanbul Boğazı'nda cinsel ilişki rezaleti! İfadeleri ortaya çıktı3. Sayfa

Aynur Aydın Bebek'teki cinsel ilişki görüntüleri sonrası şunları yazdı:

"Sütyen takmamak suç, ulu orta çıplak şekilde güneşlenmek, çiftleşmek serbest!! Midem bulandı. Kadın sanatçılara yasaklar getireceğinize şu iğrenç yaratıklara çözümler bulun!"

 

Etiketler aynur aydın bebek sahil cinsel ilişki
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